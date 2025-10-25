Panamá pierde un jugador antes de su debut en los Juegos Centroamericanos 2025

<b>La selección de baloncesto de Panamá U19 </b>ya se encuentra en Guatemala para su debut en los <b><a href="/tag/-/meta/juegos-centroamericanos-2025">Juegos Centroamericanos 2025.</a></b> Sin embargo, en medio de la concentración previa, la <b><a href="/tag/-/meta/fepaba-federacion-panamena-de-baloncesto">Federación Panameña de Baloncesto (Fepaba) </a></b>ha informado sobre la lesión de uno de sus jugadores.A través de un comunicado oficial, la Fepaba detalló que, tras la evaluación del cuerpo médico, <b>Héctor Saavedra causa baja médica y queda fuera de la competencia. </b>En su lugar, el cuerpo técnico ha convocado de urgencia a <b>Pedro Pittí para integrarse al equipo.</b>La selección de <b>Panamá debutará este domingo 26 de octubre ante su similar de Nicaragua</b> en el Gimnasio Teodoro Palacios Flores, en Ciudad de Guatemala. El partido está pactado para la 1:30 p.m., hora de Panamá.<b>Calendario de partidos de Panamá en la categoría de Baloncesto es el siguiente:</b>Domingo 26 de octubre: Nicaragua vs. Panamá - 1:30 p.m.Lunes 27 de octubre: Panamá vs. Costa Rica - 11:00 a.m.