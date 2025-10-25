Panamá pierde un jugador antes de su debut en los Juegos Centroamericanos 2025

La selección de baloncesto de Panamá U19 ya se encuentra en Guatemala para su debut en los Juegos Centroamericanos 2025. Sin embargo, en medio de la concentración previa, la Federación Panameña de Baloncesto (Fepaba) ha informado sobre la lesión de uno de sus jugadores.

A través de un comunicado oficial, la Fepaba detalló que, tras la evaluación del cuerpo médico, Héctor Saavedra causa baja médica y queda fuera de la competencia. En su lugar, el cuerpo técnico ha convocado de urgencia a Pedro Pittí para integrarse al equipo.

La selección de Panamá debutará este domingo 26 de octubre ante su similar de Nicaragua en el Gimnasio Teodoro Palacios Flores, en Ciudad de Guatemala. El partido está pactado para la 1:30 p.m., hora de Panamá.

Calendario de partidos de Panamá en la categoría de Baloncesto es el siguiente:

Domingo 26 de octubre: Nicaragua vs. Panamá - 1:30 p.m.

Lunes 27 de octubre: Panamá vs. Costa Rica - 11:00 a.m.