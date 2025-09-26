Premundial de béisbol U23: ¿Cuándo son los partidos de Panamá?

La selección de béisbol de Panamá está preparada para iniciar su recorrido en el Premundial de béisbol U23, que arranca este domingo 28 de septiembre en La Chorrera, provincia de Panamá Oeste.

El equipo dirigido por Aníbal Reluz está conformado por 24 peloteros, entre ellos los receptores Eduardo Tait, de los Mellizos de Minnesota; y Adrián Sugastey, de los Gigantes de San Francisco.

Otros profesionales que forman parte del equipo panameño son el receptor coclesano Juan Diego Rosas, de los Azulejos de Toronto y el derecho Eduardo Castillo, de los Cachorros de Chicago.

¿Cuándo jugará Panamá en el Premundial de béisbol U23?

El debut selección de béisbol de Panamá está previsto para este domingo 28 de septiembre ante Costa Rica, en el estadio Mariano Rivera, desde las 7:00pm

Los siguientes partidos son:

- Lunes 29 de septiembre ante Honduras, a las 8:00pm, en el estadio Mariano Rivera

- Miércoles 1 de octubre ante México, a las 8:00 p.m. en el estadio Mariano Rivera

- Jueves 2 de octubre ante Guatemala, a las 8:00 p.m en el estadio Mariano Rivera

El martes es día libre para el equipo.