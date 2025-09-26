Premundial de béisbol U23: ¿Cuándo son los partidos de Panamá?

La <b>selección de béisbol de Panamá</b> está preparada para iniciar su recorrido en el <b>Premundial de béisbol U23</b>, que arranca este domingo 28 de septiembre en La Chorrera, provincia de Panamá Oeste. El equipo <b>dirigido por Aníbal Reluz </b>está conformado por 24 peloteros, entre ellos los receptores <b>Eduardo Tait, de los Mellizos de Minnesota</b>; y <b>Adrián Sugastey, de los Gigantes de San Francisco.</b>Otros profesionales que forman parte del equipo panameño son el receptor coclesano Juan Diego Rosas, de los <b>Azulejos de Toronto</b> y el derecho <b>Eduardo Castillo,</b> de los <b>Cachorros de Chicago</b>.<b>¿Cuándo jugará Panamá en el Premundial de béisbol U23?</b>El debut selección de béisbol de Panamá está previsto para este domingo 28 de septiembre ante<b> Costa Rica</b>, en el estadio <b>Mariano Rivera,</b> desde las 7:00pm<b>Los siguientes partidos son: </b>- Lunes 29 de septiembre ante <b>Honduras</b>, a las 8:00pm, en el estadio <b>Mariano Rivera</b> - Miércoles 1 de octubre ante México, a las 8:00 p.m. en el estadio <b>Mariano Rivera</b> - Jueves 2 de octubre ante Guatemala, a las 8:00 p.m en el estadio <b>Mariano Rivera</b> El martes es día libre para el equipo.