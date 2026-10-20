Ripoll Medical Group y VITBIO se alían para desarrollar el uso de IA en medicina deportiva

El centro de traumatología y cirugía ortopédica Ripoll Medical Group y la empresa de tecnología VITBIO han firmado un Memorando de Entendimiento (MoU) para colaborar en la investigación conjunta que permita ahondar en la aplicación de la inteligencia artificial y otras tecnologías en la prevención y recuperación de lesiones en deportistas de alto rendimiento.

Este acuerdo, firmado en la sede del centro médico en Madrid, se articula en torno a cuatro objetivos: conectar la experiencia deportiva con tecnologías como la IA avanzada y los sistemas ‘wearables’; extender la investigación y la medición a los entornos donde los deportistas entrenan y compiten; conectar el conocimiento médico con la experiencia de los entrenadores y la vivencia de los propios deportistas; y hacer accesible la información que aporta la medición avanzada.

El CEO de Ripoll Medical Group, Pedro Luis Ripoll junior, ha comentado, en una entrevista con la Agencia EFE, que estas herramientas les permiten conseguir “una medición concreta y objetiva, usando las matemáticas para valorar las patologías del aparato locomotor y la biomecánica de los pacientes”.

Del laboratorio a la pista

La plataforma OmniGmot de VITBIO combina unas plantillas equipadas con sensores y aplicaciones basadas en IA que capturan datos biomecánicos y de rendimiento durante el movimiento real.

De esta forma, el investigador de VITBIO, Jan Madrid, ha explicado que la información va del laboratorio a la pista, y viceversa, ya que los sensores de presión ofrecen unos datos en tiempo real mediante aplicaciones y algoritmos que luego son analizados por los equipos médicos para ofrecer su diagnóstico.