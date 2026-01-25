  1. Inicio
Rod Carew: el Picasso del bate

Rod Carew es una figura legendaria cuya carrera lo coloca entre los mejores bateadores en la historia del béisbol de las Grandes Ligas.
Inició su carrera en las Grandes Ligas en 1967 con apenas 21 años, y siendo nombrado Novato del Año esa temporada.
Uno de los estadios de béisbol más importantes del país lleva su nombre.
Por
Ramón Barrios Vargas
  • 26/01/2026 00:00
Lo llamaron ‘El Picasso del bate’ por la forma en que convertía cada turno en una obra de arte. Rod Carew, no solo fue un pionero del béisbol panameño, sino un genio del contacto que llevó el nombre de Panamá a la élite del béisbol

El béisbol panameño tiene un nombre que sobresale por encima de todos, ese es Rod Carew. Figura legendaria cuya carrera lo coloca entre los mejores bateadores en la historia del béisbol de las Grandes Ligas.

Carew nació en el vagón de un tren en el área de Gatún en la antigua Zona del Canal, un 1 de octubre de 1945. Es hijo de Eric Carew, quien fungía en aquella época como pintor y Olga Teoma, una empleada doméstica. Ese 1 de octubre, los esposos Carew viajaban en los vagones traseros (eran los usados por las personas de color) cuando llegó el dolor de parto y fue entonces cuando el Dr. Rodney Cline fue llamado para que atendiera el parto y trajo al mundo al pequeño. En agradecimiento y en honor al Dr. Cline, la familia Carew decidió nombrar al niño Rodney Cline Carew.

Su familia emigró a los Estados Unidos, específicamente a Nueva York, cuando Carew era un adolescente de 14 años. Estudió en la Escuela Secundaria de George Washington donde nunca jugó béisbol, pues tenía que trabajar después de clases en una tienda de víveres para ayudar a su familia.

Sin embargo, su destino en el béisbol ya estaba trazado. Comenzó a destacar en el equipo semiprofesional Bronx Cavaliers, donde llamó la atención del buscador de talento asociando de los Mellizos de Minnesota, Monroe Katz. Maravillado con el talento de Carew, Katz lo recomendó con el también busca talentos de los Mellizos, Herb Stein, quien organizó una prueba formal y tras una excelente presentación, lo firmó como agente libre amateur un 24 de junio de 1964.

Comenzó su carrera en ligas menores jugando la segunda base con la sucursal de los Mellizos en la Cocoa Rookie League de Melbourne de Florida, donde batea para un sorprendente promedio de .325 en apenas 37 juegos.

La siguiente campaña es promovido al equipo Clase-A Orlando Twins en la Liga Estatal de Florida, donde bateó .303 con 20 dobles, 8 triples y un HR. Luego pasó en la temporada de 1966 al equipo Clase-A, pero esta vez con los Wilson Tobs en la Liga Carolina.

Inició su carrera en las Grandes Ligas en 1967 con apenas 21 años, y siendo nombrado Novato del Año esa temporada. Conquistó siete títulos de bateo (1969, 1972, 1973, 1974, 1975, 1977 y 1978) y su promedio de bateo de .388 en 1977, fue el más alto desde que el norteamericano Ted Wiliams, bateara en 1941 para .406; esto le valió a Carew para ser nombrado el Jugador Más Valioso de dicha temporada; además, ese año también ganó el premio Roberto Clemente.

El 4 de agosto de 1985 llega el día más especial en su carrera, conectó su imparable número 3,000. Aquella tarde jugaban los Mellizos de Minnesota -su ex equipo- contra los Angelinos de California en el Anaheim Stadium y corría la baja del tercer episodio, cuando llegaba el hit ante los envíos de Frank Viola. La algarabía del público y la emoción de Carew fueron notorias y fue ahí donde se tejió su ingreso al Salón de la Fama de Cooperstown.

Participó en cada Juego de Estrellas de las Grandes Ligas desde el año de su debut en 1967 hasta 1984, año previo a su retiro.

Carew fue exaltado al Salón de la Fama en 1991 al recibir 401 votos de 443, obteniendo un 90.52% de los votos. Además, es el único pelotero latinoamericano que le han retirado su número (29) en dos equipos de Grandes Ligas, los Mellizos de Minnesota y los Angelinos de Los Ángeles (antiguos Angelinos de California); los únicos equipos donde jugó en las Mayores.

Sus batallas fuera del terreno de juego

En 1996, el ex astro del béisbol, vivió el golpe más duro de su vida con el fallecimiento de su hija Michelle, quien a los 18 años falleció tras luchar por varios años contra la leucemia. La pérdida de su hija es una herida que no cierra (dijo Carew en varias ocasiones); “he pasado momentos de profunda tristeza y silencio”, aseveró.

Con el tiempo, ha transformado el sufrimiento en propósito, honrando la memoria de su hija involucrándose en causas sociales y apoyando iniciativas de salud infantil, demostrando que incluso desde el dolor más profundo, se puede sembrar esperanza.

En honor a su hija fallecida, Carew creó la Michelle Carew Leukemia Fund, que trabaja en conjunto con la Pediatric Cancer Research Foundation (PCRF) para recaudar fondos y destinarlos a la investigación del cáncer pediátrico y la búsqueda de curas para enfermedades de la sangre.

Por si fuera poco, Carew enfrentó otro gran desafío: una grave enfermedad cardíaca, la cual padeció por varios años, derivados en parte de una condición hereditaria.

Su salud se fue deteriorando progresivamente hasta el punto de requerir asistencia mecánica para mantenerse con vida. En 2015, su situación se volvió muy crítica. Finalmente, el 16 de diciembre de 2016, recibió un trasplante de corazón en el Centro Médico Cedars-Sinai, en Los Ángeles. La cirugía fue exitosa y marcó un antes y un después en su vida, otorgándole una segunda oportunidad tras haber estado al borde de la muerte.

Tras su recuperación, Carew se convirtió en un activo promotor de la donación de órganos, utilizando su figura pública para crear conciencia sobre la importancia de este acto solidario que salva vidas. En múltiples entrevistas ha expresado su gratitud hacia la familia de Konrad Reuland, su donante de corazón. Reuland (29 años), un ex jugador de la NFL, falleció a consecuencia de una aneurisma cerebral luego de ejercitarse en un gimnasio y sentir un fuerte dolor de cabeza.

Esto derivó el nacimiento de la Fundación “Heart of 29” organización que colabora estrechamente con la American Heart Association para concienciar sobre las enfermedades cardiovasculares, promover la prevención y detección temprana de problemas del corazón y recaudar fondos para la salud cardíaca.

Rod Carew es ejemplo de lucha, resiliencia y esperanza. El hombre que dominó a los lanzadores con el bate, también demostró fortaleza fuera del terreno, ganando la batalla más importante de todas: la de seguir viviendo.

Las Grandes Ligas han honrado su legado bautizando el título de bateo de la Liga Americana con su nombre. Así mismo, en Panamá, el estadio nacional de béisbol fue nombrado con su nombre, como tributo a su extraordinaria vida y carrera

Ficha técnica

Nombre completo: Rodney Cline Carew

Fecha de nacimiento: 1 de octubre de 1945

Lugar de nacimiento: Gatún, antigua Zona del Canal de Panamá.

Posición: Segunda base / Primera base

Equipos en MLB: Mellizos de Minnesota (1967-1978), Angelinos de California (1979-1985).

Temporadas en Grandes Ligas: 19 (1967–1985).

Hits de por vida: 3,053

Promedio de bateo de por vida: .328

Títulos de bateo: 7

Juegos de Estrellas: 18

Premios destacados: Novato del Año (1967) y Jugador Más Valioso de la Liga Americana (1977)

Salón de la Fama: Cooperstown, Clase de 1991.

