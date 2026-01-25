Rod Carew: el Picasso del bate

El béisbol panameño tiene un nombre que sobresale por encima de todos, ese es Rod Carew. Figura legendaria cuya carrera lo coloca entre los mejores bateadores en la historia del béisbol de las Grandes Ligas.

Carew nació en el vagón de un tren en el área de Gatún en la antigua Zona del Canal, un 1 de octubre de 1945. Es hijo de Eric Carew, quien fungía en aquella época como pintor y Olga Teoma, una empleada doméstica. Ese 1 de octubre, los esposos Carew viajaban en los vagones traseros (eran los usados por las personas de color) cuando llegó el dolor de parto y fue entonces cuando el Dr. Rodney Cline fue llamado para que atendiera el parto y trajo al mundo al pequeño. En agradecimiento y en honor al Dr. Cline, la familia Carew decidió nombrar al niño Rodney Cline Carew.

Su familia emigró a los Estados Unidos, específicamente a Nueva York, cuando Carew era un adolescente de 14 años. Estudió en la Escuela Secundaria de George Washington donde nunca jugó béisbol, pues tenía que trabajar después de clases en una tienda de víveres para ayudar a su familia.

Sin embargo, su destino en el béisbol ya estaba trazado. Comenzó a destacar en el equipo semiprofesional Bronx Cavaliers, donde llamó la atención del buscador de talento asociando de los Mellizos de Minnesota, Monroe Katz. Maravillado con el talento de Carew, Katz lo recomendó con el también busca talentos de los Mellizos, Herb Stein, quien organizó una prueba formal y tras una excelente presentación, lo firmó como agente libre amateur un 24 de junio de 1964.

Comenzó su carrera en ligas menores jugando la segunda base con la sucursal de los Mellizos en la Cocoa Rookie League de Melbourne de Florida, donde batea para un sorprendente promedio de .325 en apenas 37 juegos.

La siguiente campaña es promovido al equipo Clase-A Orlando Twins en la Liga Estatal de Florida, donde bateó .303 con 20 dobles, 8 triples y un HR. Luego pasó en la temporada de 1966 al equipo Clase-A, pero esta vez con los Wilson Tobs en la Liga Carolina.

Inició su carrera en las Grandes Ligas en 1967 con apenas 21 años, y siendo nombrado Novato del Año esa temporada. Conquistó siete títulos de bateo (1969, 1972, 1973, 1974, 1975, 1977 y 1978) y su promedio de bateo de .388 en 1977, fue el más alto desde que el norteamericano Ted Wiliams, bateara en 1941 para .406; esto le valió a Carew para ser nombrado el Jugador Más Valioso de dicha temporada; además, ese año también ganó el premio Roberto Clemente.

El 4 de agosto de 1985 llega el día más especial en su carrera, conectó su imparable número 3,000. Aquella tarde jugaban los Mellizos de Minnesota -su ex equipo- contra los Angelinos de California en el Anaheim Stadium y corría la baja del tercer episodio, cuando llegaba el hit ante los envíos de Frank Viola. La algarabía del público y la emoción de Carew fueron notorias y fue ahí donde se tejió su ingreso al Salón de la Fama de Cooperstown.

Participó en cada Juego de Estrellas de las Grandes Ligas desde el año de su debut en 1967 hasta 1984, año previo a su retiro.

Carew fue exaltado al Salón de la Fama en 1991 al recibir 401 votos de 443, obteniendo un 90.52% de los votos. Además, es el único pelotero latinoamericano que le han retirado su número (29) en dos equipos de Grandes Ligas, los Mellizos de Minnesota y los Angelinos de Los Ángeles (antiguos Angelinos de California); los únicos equipos donde jugó en las Mayores.