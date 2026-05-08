Se acaba una era: Panini dejará de hacer el álbum oficial del Mundial y millones de fanáticos están en ‘shock’

Después de más de medio siglo acompañando a generaciones enteras de aficionados al fútbol, Panini dejará de producir el álbum oficial de la Copa del Mundo tras el Mundial de 2030, poniendo fin a una de las tradiciones más icónicas y nostálgicas del deporte.

La noticia cayó como un balde de agua fría entre coleccionistas y fanáticos que crecieron intercambiando estampitas, buscando la figurita imposible o pegando con emoción a sus ídolos en cada edición mundialista.

La histórica relación entre FIFA y Panini comenzó en México 1970, cuando la editorial italiana lanzó por primera vez el álbum oficial del torneo. Desde entonces, cada Mundial estuvo marcado por la fiebre de completar páginas con jugadores, escudos y selecciones que quedaron grabadas en la memoria colectiva.

El Mundial de España, Portugal y Marruecos 2030 será el último con el sello de Panini. A partir de 2031, los derechos pasarán a manos de Topps y Fanatics Collectibles, empresas que asumirán el negocio global de cartas y álbumes oficiales de FIFA.

La decisión marca el cierre de una alianza que duró alrededor de 60 años y que transformó el coleccionismo deportivo en un fenómeno cultural global.

Lo que comenzó como una simple colección de cromos terminó convirtiéndose en una tradición familiar repetida generación tras generación.

En redes sociales, la reacción fue inmediata. Miles de aficionados expresaron tristeza, nostalgia y enojo por el fin de una marca que para muchos “era el Mundial”.

Algunos incluso calificaron la ruptura como “el fin de una era” y lamentaron que las futuras colecciones puedan perder la esencia que hizo legendarios los álbumes Panini.

El primer álbum de México 70 hoy es considerado una joya histórica del coleccionismo.

Aquella edición incluyó figuras legendarias como Pelé y marcó el inicio de un negocio multimillonario que acompañó momentos históricos del fútbol mundial.

La FIFA defendió el nuevo acuerdo asegurando que busca modernizar el mercado de coleccionables y expandir la experiencia digital para las nuevas generaciones.

Sin embargo, para millones de personas alrededor del mundo, ninguna innovación parece suficiente para reemplazar el ritual de abrir sobres, oler las estampitas nuevas y cambiar repetidas en la escuela o en la calle.

Con la despedida de Panini, el Mundial 2030 no solo será histórico por celebrarse en tres continentes; también quedará marcado como el último capítulo de una tradición que acompañó la infancia de millones de fanáticos durante décadas.