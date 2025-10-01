Tyreek Hill es operado con éxito en la rodilla izquierda y volverá para la temporada 2026

Tyreek Hill, receptor estelar de los Miami Dolphins, fue operado con éxito este martes de la lesión que sufrió en la rodilla izquierda y se espera que vuelva para la temporada 2026 de la NFL.

“La cirugía se completó y salió muy bien, me dijeron sus médicos. Ahora todo se trata de la rehabilitación y estar listo para jugar el próximo año. El objetivo realista es en el inicio de la próxima temporada”, dijo Drew Rosenhaus, agente del jugador, a través de ESPN.

Rosenhaus aseguró que, según lo conversado con los médicos, el veterano receptor de 31 años no requerirá otra cirugía como se temía.

Hill se lesionó de manera aparatosa en una jugada del partido del lunes pasado en el que los Dolphins derrotaron por 27-21 a los New York Jets.

Sucedió en una acción del tercer cuarto en la que luego de realizar una recepción sobre la banda, fue tackleado por Malachi Moore, defensivo profundo de Jets, con quien enredó su pierna izquierda hasta la dislocación de su rodilla.

A pesar de lo dramático de la lesión, mientras Tyreek abandonaba el campo, a bordo del carrito de emergencias, sonreía a la afición que aplaudía a su paso al túnel, en el que lo subieron a una ambulancia que lo llevó al hospital, donde fue operado este martes.

“Hola, chicos. Han sido increíbles aficionados, toda la NFL ha sido increíble. Me han enviado mucho cariño y oraciones que me hacen sentir muy honrado. Los quiero muchísimo y espero verlos pronto”, escribió Hill a través de sus redes sociales en una publicación que acompañó de una fotografía en la que saludaba desde el hospital.

Más temprano, Mike McDaniel, entrenador de los Dolphins, reconoció lo difícil que será para el equipo no contar con el campeón en el Super Bowl LIV.

“Obviamente, su temporada terminó y como equipo solo nos queda apoyarlo. Ahora nosotros debemos seguir desarrollando a los chicos con un mayor sentido de urgencia para que podamos distribuir el balón y compensar su producción”, explicó McDaniel.

Miami marcha en el tercer lugar de la división Este de la Conferencia Americana con un triunfo y tres derrotas.

En la semana cinco de la temporada visitará a los Carolina Panthers el próximo domingo.