Sinner: ‘Levantar otra vez el trofeo en Pekín es un momento inolvidable’

El italiano Jannik Sinner, campeón del Abierto de China tras imponerse al estadounidense Learner Tien por 6-2 y 6-2, calificó este miércoles como “muy especial” conquistar por segunda vez el torneo en la capital china.

“Dos años atrás, cuando vine por primera vez a Pekín, ganar aquí fue un punto de inflexión en mi carrera. Ahora, volver a levantar el trofeo es otro momento inolvidable, y estoy muy agradecido por el apoyo del público. Por eso escribí ‘Thank you’ en la cámara”, explicó el número dos del mundo.

Con su segundo título en Pekín, Sinner se une a Rafael Nadal y Novak Djokovic como los únicos jugadores con más de una corona en el torneo.

“Estoy feliz de estar a su lado, pero cada carrera es diferente. Para mí, este torneo siempre será especial. Llegar a tres finales seguidas demuestra que me siento muy cómodo en estas pistas y condiciones”, señaló el transalpino.

El italiano viajará ahora al Masters 1000 de Shanghái, donde no competirá Carlos Alcaraz.

Preguntado por la exigencia del calendario, respondió que ha tenido que saltarse torneos en el pasado. “A veces no hay otra opción. Lo importante es tomar las decisiones correctas para el cuerpo y la mente. Este año no jugué Toronto ni Montreal, el año pasado también me bajé de dos o tres torneos. Todos tenemos que hacer esos ajustes”, añadió.

Sobre los tres meses de suspensión que vivió en 2025, afirmó: “Fueron momentos difíciles, pero también me sirvieron para descansar y trabajar en los detalles. Desde entonces me siento físicamente más fuerte. A los 23 o 24 todavía estás aprendiendo a escuchar tu cuerpo, y tener un buen equipo alrededor es fundamental”.

Sinner restó importancia a posibles comparaciones con Djokovic, seis veces campeón en Pekín.

“No creo justo compararme con él, es una leyenda. Yo solo tengo 24 años y trato de jugar buen tenis. Estoy ya muy feliz con dos títulos aquí, aunque ese número no creciera más. El futuro dirá”, concluyó.