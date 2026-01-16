Yeguas foráneas buscan su primera victoria en eventos conmemorativos este domingo

Para la función hípica de este domingo en la pista del Hipódromo Presidente Remón se estará celebrando como evento estelar la versión XXI del Premio Asociación de Jinetes Aprendices y Profesionales.

La prueba conmemorativa, dedicada a uno de los gremios importantes de la actividad hípica, se correrá en el sexto cotejo sobre mil 400 metros, con una bolsa en disputa de 17 mil 700 dólares ($17,700), para distribuir entre las cinco primeras en arribar a la meta.

Dicha competencia es condicional para yeguas de cuatro años y más edad, no ganadora de eventos clásicos, copas comerciales ni premios.

En el choque verán acción hembras de reconocidas cuadras, las cuales buscan su primera mantilla y que, por su exitoso desempeño, sus propietarios han optado por verlas correr en la codiciada carrera.

En esta confrontación se miden seis experimentadas hembras, donde entrarán como principales protagonistas ‘Como Tu’, pupila de la Cuadra Inglesa con silla Obeth Benitez y preparación de Rodrigo Jaén, ‘Campbell’s Work’, con monta de Jimmy Carrión y ‘Madame Inés’, cuyas riendas serán conducidas por Luis E. Arango.

El resto de la nómina la componen ‘Audible Victory’ (Yonis Lasso), ‘Flint’s Dancer’ (Camilo Montilla) y ‘No Blue No Green’ (Delvis Aparicio), terna que entra a la prueba con opción sorpresiva.

Este evento está fijado para celebrarse a las 5:00 p.m., sirviendo de base para las jugadas del cierre de la quinta dupleta y abre de la sexta, quiniela, cuatrifecta, e inicio del segundo pool de tres.

La última versión de la carrera que honra a los fustas criollos se celebró el año pasado, con el triunfo de la mulata de cuatro años Canaima, una defensora de los colores del Stud Legal Racing Stable, conducida por Lorenzo Lezcano.

Cartilla dominical

Para la velada vespertina de este domingo se celebrará un total de ocho compromisos, dando inicio a las 3:00 p.m., destacando eventos en lotes de series, condicionales y por invitación, culminando la función a las 5:55 p.m.

Cotejo coestelar

En el séptimo y penúltimo orden de la programación se correrá el evento coestelar de la jornada, condicional para todo caballo importado de cuatro años de edad ganador, sobre mil 100 metros.

Según el orden de las preferencias de la gabelas asignadas y las opiniones de los entendidos en la materia, el triunfo deben disputárselo Rococo (Manasés Haldar), Savoldo (Yonis Lasso) y Sol de Soles (Ariosto Delgado).