Construcción de línea 3 del Metro de Panamá inicia en el primer trimestre de 2021

El presidente Laurentino Cortizo, confirmó este 17 de noviembre que la construcción del proyecto Línea 3 del Metro de Panamá debe iniciarse durante el primer trimestre del próximo año 2021.

Cortizo anunció la fecha del comienzo de la obra durante la inauguración de un foro empresarial, luego de que a finales de octubre pasado el Metro de Panamá y el consorcio coreano HPH Joint Venture —compuesto por Hyundai— firmaran el contrato para realizar el proyecto subterráneo de la Línea 3, ocho meses después de su adjudicación, un proceso de rediseño y varios reclamos.

La Línea 3, que fue separada del Cuarto Puente, será un monorriel de seis vagones que recorrerá 25 kilómetros y 14 estaciones en 45 minutos. Conectará la provincia de Panamá (desde la Línea 1 del Metro) con Panamá Oeste, ayudando a descongestionar el pesado tráfico de esa zona.

El contratista construirá la Línea 3 del Metro con una inversión de $2,396.7 millones en un período de 54 meses.

En su primera etapa tendrá una extensión de 24.5 kilómetros desde Albrook (capital) hasta Ciudad del Futuro (Panamá Oeste), cruzando por debajo del Canal de Panamá a través de un túnel. Se estima que tendrá una demanda de 20,000 pasajeros en "hora pico".

Cortizo también adelantó una lista de proyectos que se ejecutarán bajo la modalidad de las asociaciones público privadas (APP), en cuya primera fase se tiene proyectado generar inversiones por $1.5 mil millones y crear más de 10 mil empleos directos e indirectos.

El mandatario también compartió los avances del plan de recuperación económica que lleva adelante el Gobierno Nacional desde que lo anunció el pasado 1 de julio de 2020 y las leyes que se han aprobado y las que están pendiente por presentar y sancionar.

Cortizo se refirió sobre estos temas durante su participación de este martes en la inauguración del primer Foro Empresarial Conep Estrategias Público-Privadas para la Reactivación Económica.

"Con este foro se aspira a que se inicie una tormenta de ideas que contribuya al mejoramiento de nuestra delicada situación", señaló el presidente del Conep, Julio de La Lastra.

Avances del plan de reactivación económica

En su discurso, Cortizo, destacó que desde los primeros indicios de que el mundo podría estar frente de una pandemia el Gobierno ha estado en el frente de batalla y han enfrentando con organización, responsabilidad y disciplina este enorme desafío.

En ese sentido, manifestó que es necesario recordar que la pandemia ha puesto al mundo entero en una encrucijada donde hay que tomar decisiones difíciles, tratando de mantener un balance crítico entre vida y muerte, el bienestar social y la actividad económica.

Expresó que se atacó rápidamente el frente sanitario en todas sus etapas, prevención, aumentos significativo de pruebas, aislamiento, trazabilidad de los contactos, atención médica y una campaña agresiva de concientización a la población sobre los efectos mortales del virus y las medidas de bioseguridad. Y ahora se están cerrando los compromisos para adquirir vacunas seguras y eficaces.

Precisó que en lo social, desde los primeros meses de pandemia, han brindado apoyo a las población más vulnerable, afectada severamente en sus ingresos, con acciones importantes para mantener la paz social en el país.

En el frente económico, señaló que por las circunstancias que todos conocen, hay dificultades, pero se está enfrentando el problema con acciones concretas.

En su discurso, Cortizo reconoció que la paralización de las actividades productivas ha mermado los ingresos del sector privado y del gobierno; y que el incremento en el desempleo y el consumo son factores que han llevado al país a una situación económica compleja, pero también de oportunidades.

“Panamá es el país con la mejor conectividad marítima y aérea de América Latina y el Caribe; y no me canso de decirlo. Esa es nuestra ventaja comparativa y que nos hace un país atractivo para las inversiones”, afirmó Cortizo.

Recordó que el 1 de julio este año anunció el plan de reactivación económica en su primera etapa. En ese sentido hizo un recuento actualizado hasta el viernes pasado de los avances del plan.

El gobernante detalló que en el programa Banca de Oportunidades, por ejemplo, han desembolsado fondos por $981 mil a micro empresarios y emprendedores nuevos para su reactivación.

Mientras que el fondo de garantía para micro y pequeños empresarios han otorgado garantías por el monto de $1 millón 500 mil; y en el programa de préstamos con tasas de intereses blandos para micro, pequeña y mediana empresa, hasta el 12 de noviembre ha desembolsado $112 millones 300 mil, a través de bancos privados y estatales.

Por su parte, en el programa Panamá Agro Solidario por la suma de $25 millones, ya se han aprobado 1,041 préstamos y desembolsado un total aproximado de $9 millones.

Agregó que en el plan recuperando mi Barrio ha licitado obras con una inversión de más de $85 millones, impactando a 16,965 familias y creando 6,086 empleos directos en los barrios. Este programa inició en El Chorrillo.

En tanto que los recursos para el Fondo Solidario de Vivienda para el programa de adquisición de tu vivienda están disponibles en el Ministerio de Vivienda y Ordenamiento Territorial (Miviot), para su ejecución y con una cantidad considerable de solicitudes.

Por otro lado, adelantó que el componente de liquidez del fondo especial para el fortalecimiento bancario está disponible en espera de la aprobación del reglamento de crédito.

Indicó que dentro del periodo de autorización para no tributar en base al CAIR se recibieron 838 solicitudes para análisis de las cuales han sido aprobadas 772.

Mientras que en el plan de activación de obras de infraestructura pública hay 19 proyecto prioritarios de los cuales 18 se encuentran en ejecución. “El proyecto de la línea 3 del Metro debe iniciar en el primer trimestre del próximo año”, adelantó Cortizo.

Mencionó que también se han hecho avances importantes en la aprobación de leyes destinadas a atraer inversión nacional y extranjera y a facilitar la reactivación con incentivos.

Se aprobó la ley 159 del 31 de agosto de 2020, la ley EMMA, para el establecimiento de multinacionales de manufactura.

En materia fiscal se aprobaron en septiembre de 2020, la ley 160 de incentivos fiscales por pronto pago y la ley 161 que extiende el periodo de amnistía tributaria hasta el 31 de diciembre de 2020.

Además, se aprobó la ley 158 que incrementa a $2,000 el monto del Capital Semilla no reembolsable, que otorga la Autoridad de la Micro, Pequeña y Mediana Empresa (Ampyme) y se sancionó la ley 179 de leasing inmobiliario que ayudará a mover el inventario de bienes inmuebles.

Asimismo, en enero de 2021 se estará presentando un proyecto para la equiparación de la Zona Libre de Colón, con los beneficios de la zona económica especial Panamá Pacífico; y este año también se estará sancionando la ley que incentiva el establecimiento de los agroparques para darle valor agregado a la producción nacional.

Cortizo además informó que el Gobierno tiene un plan agresivo de inversiones públicas para generar empleos, dinamizar las actividades productivas del sector privado y aumentar el consumo de bienes y servicios.

Adelantó que dentro de esta línea estratégica, las asociaciones público privadas (APP) juegan un papel importante, crean empleos a través de la movilización de capital privado, a la vez que facilita el desarrollo de bonos estratégicos. “Esta es otra de las leyes prometidas y cumplidas”, afirmó.

El equipo de Gobierno mantiene conversaciones con organizaciones como CoST, iniciativa de transparencia en infraestructura, el Banco Centroamericano de Integración Económica (Bcie), el Banco Mundial, con el propósito de implementar un sistema de comunicación con datos abiertos para todas la inversiones que se realicen bajo el modelo de las APP.

Según Cortizo, las proyecciones para la primera fase de proyectos (bajo la modalidad de las APP) se estiman con una inversión privada aproximada de $1,500 billones ($1.5 mil millones), muy importantes para la reactivación económica y para la creación de más de 10 mil empleos directos e indirectos”.

Mencionó que los proyectos que se evalúan dentro de esta modalidad está la carretera que irá desde Panamá Pacífico hasta la autopista Arraiján-La Chorrera, conocida como vía Costanera; el corredor norte de David; y el programa de mantenimiento por estándares de 2,550 kilómetros de carretera y rutas del país.

También se estudia la posibilidad de otros proyectos como el metro cable de San Miguelito, desarrollado por el Metro de Panamá; y Etesa estudia la construcción de la cuarta línea de transmisión eléctrica, mencionó.

“Todos dentro de la modalidad de las APP como una forma de dinamizar las inversiones con la participación del sector privado.La ruta es clara sabemos como Gobierno que debemos ofrecer todas las ventajas posibles. Somos facilitadores de la buena inversión privada, pero los recursos del Estado también son limitados. Para poder vencer debemos apelar a todos nuestros recursos a todas nuestras habilidades y conocimientos, a nuestra inteligencia, ser creativos, resilientes, activar esa capacidad para adaptarnos con rapidez, reaprender, ser más eficientes”, expresó el mandatario panameño.

Expectativas del foro empresarial

Frente a este contexto, Cortizo le deseo éxitos a los empresarios en este foro, con la expectativa de que en esta reunión de la inteligencia empresarial salgan ideas nuevas para enfrentar esta situación desconocida.

“Ustedes (sector privado) cuentan con un gobierno aliado y de puertas abiertas, los hechos así lo han demostrado. Nos dará mucho gusto escuchar las conclusiones que surjan de las discusiones como aporte a las estrategias del país. No tengo dudas de que tenemos la capacidad, el valor, la voluntad y la necesidad de salir adelante. Desde el 1 de julio de 2019 he aceptado y enfrentado con disciplina y coraje todos los obstáculos”, concluyó Cortizo quien confía en que “unidos vamos a avanzar y a vencer”.

Asimismo, citó una frase de Winston Churchill: “Estoy convencido de que en este día somos dueños de nuestro propio destino, que la tarea que se nos ha impuesto no es superior a nuestras fuerzas. Que sus acometidas no están por encima de lo que podemos soportar. Mientras tengamos fe en nuestra causa y una interminable voluntad de vencer, la victoria estará a nuestro alcance”.

De La Lastra, por su lado, instó a la población a no permitir que “el desánimo nos embargue”, pues aunque los tiempos son ciertamente adversos, los panameños siempre hemos tenido la capacidad de afrontar las adversidades y hemos salido airosos de las mismas.

En ese sentido, exhortó a todos a trabajar unidos para rescatar Panamá y el entorno. “Trabajemos en franca colaboración y armonía para crear las bases de un futuro mejor para las presentes y futuras generaciones; para crear un futuro con mayores oportunidades para todos los ciudadanos”, expresó.

Precisó que ahora “nos toca a todos los ciudadanos contribuir con las medidas de bioseguridad y cuidarnos los unos a los otros en contra de la posibilidad de contagios”.

Y “el gobierno debe asegurarse de que tengamos la suficiente capacidad hospitalaria, insumos y personal médico para que puedan atender la demanda de los casos de covid-19”, añadió.

Recordó que después de transcurridos ocho meses desde que comenzó la afectación por el covid-19, las autoridades y la sociedad panameña han aprendido la manera de contener los contagios, lo que ha permitido implementar estrategias y mejores terapias.

Indicó que ese aprendizaje valioso permitió la reactivación de las actividades económicas y la subsiguiente reapertura de las empresas y la recuperación de algunos puestos de trabajo.

Sin embargo no se puede bajar la guardia porque que sin una continuidad de la economía no se resolverá esta crisis. “Lo que se ha logrado a la fecha, no debe ser detenido”, enfatizó.

En este aspecto recordó que “si no hay apertura no hay consumo; sin consumo no hay ventas y sin ventas las empresas no sobreviven y tampoco podrán mantener las plazas de trabajo; por lo que si no hay ventas, ni empresas, ni colaboradores, no hay tributos para el Estado; en fin todos nos afectamos”.

Agregó que ahora toca continuar con la recuperación urgente de la economía y esta recuperación es precisamente la que los reúne en el día de hoy en este foro.

“El sector privado se une nuevamente para contribuir con el entorno nacional y sugerir propuestas para la reactivación y recuperación económica”, dijo De La Lastra.

Aunque el empresario reconoce que luchar contra las secuelas de la pandemia no será fácil, exhortó a todos ser positivos y constructivos, dejar a un lado el negativismo y a seguir buscando ese balance entre las medidas de salud y las económicas para levantar la economía del país, como algo crucial.

“Los procesos de reactivación y recuperación económica serán lentos pero debemos continuar”, sostuvo De La Lastra, al citar una célebre frase de San Francisco de Asís: comienza haciendo lo que es necesario, después lo que es posible, y de repente estará haciendo lo que es imposible”.

En ese aspecto, comentó que el Conep está haciendo lo necesario; por lo que mediante este foro empresarial aspira a que se inicie una tormenta de ideas que contribuya al mejoramiento de la delicada situación del país.

En el foro se conversará sobre temas como generar liquidez al proceso de recuperación Económica, cómo atraer la inversión extranjera directa y cómo estimular el consumo doméstico en sectores claves de la actividad económica.

Contó con expositores de lujo, quienes aportaron su experiencia, dedicación y tiempo, entre ellos el gerente general de Banco Nacional Javier Carrizo, quien expuso sobre la “Afectación y Restablecimiento de la Masa Monetaria”, de la Asociación Bancaria de Panamá, Aimée Sentmat, quien disertó sobre “El Papel de la Banca Privada en la Reactivación Económica”.

Por parte del Banco Interamericano de Desarrollo estuvo, Verónica Zavala, quien expuso sobre el “Impulso a los Esquemas Innovadores de Financiamiento”; y el gerente general de la Caja de Ahorros, Andrés Farrugia, quien habló sobre el “Cambio de Paradigmas: El Reto de Apoyar el Parque Empresarial Empresas Pymes”.