Conep: 'La cuarententa atenta contra la sostenibilidad de las empresas'

El gobierno aprobó una serie de estímulos y facilidades, sin embargo, sin movilización no funciona. Daniel González | La Estrella de Panamá

“No podemos bajo ninguna perspectiva aceptar que la cuarentena es la dirección correcta; debemos identificar como país medidas efectivas que permitan mejores resultados, reduzcan la incertidumbre y detener el deterioro del sector productivo formal”, afirmó este martes el presidente del Consejo Nacional de la Empresa Privada (Conep), Julio de La Lastra, durante una conferencia de prensa.

De La Lastra y un grupo de representantes de los diferentes gremios empresariales se manifestaron en rechazo de la reciente cuarentena decretada por el Gobierno Nacional y exigieron que esta medida sea revisada.

“El Conep y gremios representativos del sector productivo, conscientes de que la prioridad es y será salvaguardar la vida y el bienestar humano, hacemos un llamado al Gobierno Nacional a que implemente una estrategia integrada, coherente y viable que conjugue las variables sanitarias, económicas y sociales donde las acciones una vez implementadas permitan al país salir de la crisis que enfrentamos”.

Por lo anterior, el empresario consideró que “ante cualquier acción jurídico-laboral, en temas de reactivación económica, que pueda impactar la sostenibilidad de las empresas y las fuentes de empleo, el sector empleador del país representado por Conep debe ser consultado y ser parte activa en la toma de decisiones de estas disposiciones, para lograr soluciones cuya implementación y cumplimiento sea factible y cónsona con la realidad tan compleja que actualmente vive el país”.

En ese sentido señaló que la reciente medida de establecer cuarentena en las provincias de Panamá y Panamá Oeste, “atenta directamente contra la sostenibilidad de las empresas”.

Expresó que un gran número de estas ha realizado un esfuerzo extraordinario en la búsqueda de recursos para reabrir sus operaciones, cumpliendo con todas las medidas y regulaciones de bioseguridad exigidas por el Ministerio de Salud (Minsa), con el propósito de avanzar inicialmente con la reapertura y en el corto plazo, con la reactivación de la economía, tratando de esta forma de proteger las fuentes de empleo, cuidar a nuestros colaboradores y volver a generar lo que históricamente ha hecho el sector privado: bienestar para el país.

Demandamos al Gobierno Nacional de manera urgente presentar el plan de reactivación económica al país, informar sobre el cronograma de aumento de capacidad del sistema de salud para los próximos 30 días y el plan de vacunación a realizarse de manera inminente”.

Citó que una frase que han sostenido desde un principio y a lo largo de la pandemia de la covid-19, es que “sin movilidad de los ciudadanos, no hay consumo, y si no hay consumo no hay ventas, y sin ventas no subsiste la empresa y no se pueden mantener las plazas de trabajo; y sin empresas ni colaboradores no hay pago de tributos e impuestos al Estado. Todos nos afectamos”, subrayó.

Para el empresario, cortar ese balance entre salud y economía es crucial y de vital importancia. “Nos toca a los ciudadanos contribuir con las medidas de bioseguridad y cuidarnos los unos a los otros en contra de las posibilidades de contagios, y al gobierno le toca asegurarse que tengamos suficientes capacidades hospitalarias, insumos y personal médico para que puedan atender la demanda de los casos”.

El presidente de la República, Laurentino Cortizo, ha salido al paso de los cuestionamientos por la decisión de cerrar las provincias de Panamá y Panamá Oeste, sin jornada laboral, desde el 4 al 14 de enero de 2021.

“Sé que las medidas que he tomado del 4 al 14 de enero no son fáciles para nadie, pero soy el presidente de la República y debo tomar decisiones”, aseguró Cortizo, desde el centro de convenciones Atlapa, sede del Panamá Solidario.

“El balance entre la salud, lo social y lo económico es un balance fino, pero al final en el proceso de observar el comportamiento del virus, de analizarlo, que el equipo de salud y consejo tome decisiones. Las últimas acciones o decisiones las toma Nito Cortizo, el presidente de este país”, agregó el mandatario.

Por otro lado, el presidente Cortizo reiteró que en Panamá se iniciará en los próximos 90 días la vacunación contra la covid-19.

Las autoridades de Salud han informado que las vacunas compradas a Pfizer podrían estar llegando a finales de febrero o inicio de marzo de 2021.