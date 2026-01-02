2025: Deuda pública de Panamá supera los $59,000 millones y aumenta más del 10 %

En 2025, el Gobierno de Panamá reforzó su estrategia para contener el déficit fiscal y estabilizar la deuda pública mediante una combinación de disciplina presupuestaria, refinanciamiento multilateral y un ajuste gradual, con el objetivo de preservar el grado de inversión y la confianza de los mercados internacionales.

El presidente de la República, José Raúl Mulino, reconoció este 2 de enero, en su discurso a la Nación, que la deuda pública de Panamá superó los $59,000 millones al cierre del año pasado.

“La proyección de la deuda pública al cierre de 2025 se estima en $59,368 millones”, lo que representa un incremento de 10.47 % respecto a los $53,737 millones registrados en 2024, de acuerdo con las cifras citadas por el mandatario. Según explicó Mulino, el aumento responde al pago de proveedores y deudas heredadas del gobierno de Laurentino Cortizo (2019-2024), así como a los aportes al Seguro Social, que tras la reforma aprobada en 2025 ascienden a $966 millones anuales.

Pese a ello, el ministro de Economía y Finanzas, Felipe Chapman, señaló que el país se encamina a cerrar 2026 con un déficit fiscal cercano al 4 % del producto interno bruto (PIB), en línea con el tope establecido en la Ley de Responsabilidad Fiscal.

Las cifras oficiales serán divulgadas por el Instituto Nacional de Estadística y Censo (INEC) durante el primer trimestre; no obstante, el Ejecutivo estima que el crecimiento económico real también se ubicará cerca de ese nivel. “Vamos a estar muy cerca del 4 % en términos reales”, afirmó Chapman, al destacar que ese desempeño coloca a Panamá entre las economías más dinámicas de la región.

Según el ministro, el objetivo de mediano plazo es avanzar hacia un superávit primario, es decir, que el Estado pueda cubrir sus gastos corrientes sin recurrir a nuevo endeudamiento. “Lo que llamamos un superávit primario significa no tener que pedir prestado. Eso va a disminuir la velocidad de crecimiento de la deuda y eventualmente a detenerla completamente”, explicó.

Chapman subrayó que Panamá no ha alcanzado esa condición en los últimos 15 años, lo que convierte este objetivo en un eje central de la actual política fiscal.