DGI: 'Panamá no tiene contemplado un aumento de impuestos'

Mientras que en Colombia la posibilidad de una reforma tributaria –que ya retiró el presidente Iván Duque- ha desencadenado una ola de protestas que ya sobrepasan las dos semanas de disturbios, en Panamá las autoridades gubernamentales descartaron el aumento de impuestos para recuperar los tributos de las arcas del Estado.

Y aunque “lo que estamos recaudando aún no nos alcanza para cumplir con el gasto que tiene el país en este momento”... “Panamá no tiene contemplado un aumento de impuesto principalmente en el 7% (ITBM), que es lo que regularmente se pregunta”, afirmó en TVN el director General de Ingresos, Publio De Gracia.

De enero a diciembre de 2019 se recaudó $2,291 millones, mientras que para el mismo periodo del 2020 fueron $2,537 millones, expuso el ministro de Economía y Finanzas (MEF), Héctor Alexander, en la mesa plenaria del diálogo por la Caja de Seguro Social (CSS) el pasado 27 de abril.

De Gracia precisó que pese a que actualmente el Estado panameño está recibiendo, por ejemplo, una cantidad de ingresos importante éstos recursos todavía "no" bastan para pagar los "compromisos regulares" del Estado, producto de la necesidad del gasto social del Plan Panamá Solidario, el vale digital y las vacunas.

Indicó que "hay que ser muy sinceros con el país en que las cifras de ingresos, a pesar que comparado con el presupuesto marcan un superávit, estamos todavía muy lejos de lo que tenemos que recaudar para que el país pueda ingresar nuevamente a esas sendas antes de la covid-19". Hay un déficit de $1,380 millones, según planteó Alexander en el diálogo por la CSS en su momento.

De Gracia subrayó que como parte de los compromisos regulares, aproximadamente 600 mil panameños todavía necesitan del Panamá Solidario a través de la transferencias económicas del vale digital y se necesitan $100 millones para pagar las vacunas.

“Eso en el presupuesto o en el plan económico que se tenía en los últimos cinco años no estaba contemplado, por lo tanto el Estado panameño, a través del Gobierno, tiene que buscar la fórmula necesaria para recaudar”, expresó.

En ese contexto dijo que, actualmente, Panamá se encuentra trabajando en modernizar su administración tributaria, haciéndola más eficiente en recaudar los impuestos que se dejan de recaudar a través de la evasión fiscal, también en revisar las exoneraciones en algunos sectores, y contemplar que hay que cumplir las obligaciones.

Destacó que Panamá en vez de aumentar sus impuestos ha reducido sus impuestos al crear un nuevo régimen tributario para las micro, pequeña y mediana empresa (Mipymes).

Incluso, añadió, la informalidad, no una excusa para evadir la responsabilidad de registrarse y cumplir con las obligaciones tributarias, pues en la DGI han creado las facilidades para que el contribuyente que está adquiriendo actividades profesionales, y gana arriba de $11 mil, pueda cumplir con sus obligaciones tributarias, sin necesidad de estar con un patrón.

“Hoy en día las micro, pequeñas y medianas empresas están pagando menos impuestos sobre la renta que del año 2020 hacia atrás. Esa es una acción para estimular a las personas que tienen trabajo por cuenta propia, que está emprendiendo, (para que) puedan inscribirse, tramitar y cumplir sus obligaciones tributarias. Panamá apuesta a través de otra acción para tratar de recaudar impuestos”, sostuvo.

En esa misma línea, manifestó que Panamá se sitúa en América Latina como el principal país que evade impuestos, y “eso no podemos celebrarlo. Muchas veces como ciudadanos tratamos de jugar vivo y la final terminamos jugando muerto porque ese impacto termina afectando también a la familia que evade impuesto. No cumplir con las obligaciones, no pagarle al fisco panameño nos termina afectando a todos”.

Según De Gracia “no se trata de culpar a los gobiernos pasados, es un tema de pandemia... y cultura tributaria, de que no hemos tenido el suficiente carácter del Estado, y también comprensión a través de educación a los ciudadanos de tener una educación tributaria”.

Adelantó que están por enviar al tribunal administrativo tributario casos de defraudación fiscal por encima de $300 mil. “Estamos cumpliendo nuestra tarea, cumpliendo con la ley y no vamos a descansar -a que los ciudadanos principalmente y lo hacemos de una manera siempre empática- hacia una cultura tributaria de cumplir. Necesitamos que todos los panameños y panameñas obligadas cumplan y por eso la amnistía tributaria y otras acciones tributarias que el Gobierno ha impulsado”.

Sobre el tema de las exoneraciones, remarcó que “definitivamente Panamá tiene una erosión en su base fiscal muy grande”. Aproximadamente recauda 14.3% del Producto Interno Bruto en sus impuestos y según los niveles de Latinoamérica está por encima del 27%; y entre los países de la OCDE está arriba de 35%.

“Como vemos tenemos una brecha bastante grande”, y aunque “ese producto importante de los beneficios fiscales en algunas áreas sí impacta positivamente, de manera inteligente, estratégica, tenemos que abordar esos temas”.

También señaló que Panamá va a seguir participando de esa discusión global, en relación por ejemplo, del impuesto de las grandes corporaciones que acaba de presentar el presidente de Estados Unidos John Biden.

Lo anterior "impacta en Panamá también porque muchas de estas grandes corporaciones participan también dentro de nuestros negocios y de manera responsable vamos a participar de ese debate internacional”.

Aseguró que Panamá y la DGI, a través del liderazgo del ministro Alexander, “estamos cumpliendo y tenemos una estrategia clara y que Dios mediante va a rendir frutos”.

Manifestó que “no en vano el Fondo Monetario Internacional (FMI), el Banco Mundial (BM), el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) y todas las instituciones multilaterales marcan a Panamá como el país en Latinoamérica que tiene todas las posibilidades de tener un mejor crecimiento este año y también la capacidad de salir de la pandemia mejor fortalecidos”.

Respecto a la posibilidad de revisar contratos, por ejemplo, relacionados con la explotación minera y puertos en el país que pueden de alguna manera generar mayores ingresos para el Estado panameño, dijo que no es su competencia hablar del tema.

Si embargo, “reitero lo mencionado por el ministro de Comercio e Industrias, Ramón Martínez, que ya se encuentra trabajando y liderizando una mesa donde la DGI participa para conversar sobre el tema de la minería, y consideró importante evaluar ese tema”.

Mientras que “en el tema de los puertos se está haciendo a través de una comisión dirigida desde la Autoridad Marítima de Panamá. Se está trabajando en eso y seguro pronto vamos a tener muy buenas noticias.

Respecto al marco jurídico para la grabación de impuestos en el comercio electrónico, expresó que el tema de la economía digital actualmente se encuentra en segundo debate en la Asamblea Nacional.

“Es parte de una agenda global multilateral que venimos trabajando no solamente en Panamá sino en todos los países y también participan las plataformas de tecnología que nos han mencionado en conversaciones que saben y quieren cumplir con Panamá y quieren cumplir con sus obligaciones tributarias y que esperan que Panamá cree un marco jurídico para que ellos también puedan contribuir así como ellos obtienen beneficios”, puntualizó.