Fin de la moratoria: ¿qué pasará después?

¿Los bancos apoyarán más a las empresas? Si no he podido pagar ¿Qué debo hacer? ¿Me cobrarán los intereses?

Todavía el futuro de la actividad económica en nuestro país es incierto a pesar de la apertura de los diferentes sectores económicos porque muchos de los usuarios, consumidores o la mayoría de la población en general tienen compromisos por asumir. La verdad es que ante este escenario los bancos tienen que recuperar el dinero que han invertido de manera confiable en un tempo estipulado y acodado con el cliente.

A manera educativa los préstamos modificados presentan las siguientes características:

1. Los nuevos términos y condiciones deben atender criterios de viabilidad financiera teniendo en cuenta la capacidad de pago del deudor y las políticas de crédito del banco.

Acercarte al banco nuevamente y explícale la situación antes del 30 de junio. Lo más seguro que realicen una reestructuración u otro tipo de alternativa. Después de la fecha mencionada arriba te caerán todos los interés acumulados con excepción cargos por mora o multa.

2. Serán objeto de monitoreo especial por parte de la entidad bancaria.

3. Los créditos que se encuentren en la categoría de modificados e incumplan con los nuevos términos y condiciones se deben reconocer como un crédito reestructurado

Ahora bien, desde el punto de vista bancario ellos pueden subir los intereses o las tasas (recuerden que el banco es una empresa y necesita recuperar lo invertido), analizarán cada cliente de manera individual donde abrirán un marco de referencia por monto solo por mencionar algún tipo de proceso y luego tomarán una decisión.

¿Qué puedes hacer antes este escenario?

Acercarte al banco nuevamente y explícale la situación antes del 30 de junio. Lo más seguro que realicen una reestructuración u otro tipo de alternativa. Después de la fecha mencionada arriba te caerán todos los interés acumulados con excepción cargos por mora o multa.

Si vas a emprender analiza los recursos que tienes y buscar la manera efectiva y viable para generar ingresos. No debe existir una excusa que no hayas conseguido empleo lo importante es no quedarse quieto, intentar, probar y ejecutar.

Realizar un segundo presupuesto donde incorpore las deudas que tienes y la cantidad de dinero dispuesto ahorrar.

Invierte publicidad en las redes sociales lograrás un mayor alcance y posibilidad de capturar cliente.

¿Esto afectará mi historial de crédito?

Aunque la moratoria bancaria termine, el historial de crédito no será afectada porque no esta ligada a la declaratoria de emergencia nacional, 60 días después que el gobierno levante la declaratoria emergencia nacional empezará a funcionar el historial de crédito.

Lo cierto es que existe una responsabilidad y hay que cumplirla. Y nuevamente enfatizo no debes depender del gobierno para realizar un proyecto ¡EMPRENDE EL TUYO YA ¡

Especialista PYMES