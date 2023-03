SBP: 'Mensajes de la Fed ponen más presión al sector financiero'

La Fed lleva a cabo la política monetaria de Estados Unidos para lograr el máximo empleo y precios estables. Shutterstock

El presidente de la Reserva Federal (Fed, por sus siglas en inglés) de Estados Unidos, Jerome H. Powell, advirtió este martes que “es probable” que en la próxima revisión los tipos de interés suban más de lo anticipado, debido a que los últimos datos económicos han sido más fuertes de lo esperado. Aunque este miércoles la Fed dijo que todavía no se ha tomado una decisión sobre cuánto subirán los tipos de interés, y no la va a tomar hasta que vea los datos económicos adicionales.

No obstante, la Superintendencia de Bancos de Panamá (SBP) advirtió que la continuidad del endurecimiento de la política monetaria (aplicada por la Fed desde marzo de 2022) también tendrá un impacto en el sector financiero en Panamá. La Fed lleva a cabo la política monetaria de Estados Unidos para lograr sus objetivos macroeconómicos de máximo empleo y precios estables.

“Sin duda, tendrá un impacto en el costo de financiamiento para todas las actividades (comerciales y personales) incluidas las de consumo”, afirmó el superintendente de Bancos de Panamá, Amauri Castillo.

El superintendente aseveró que “estos mensajes de la Fed ponen más presión al sector financiero”, tanto por el lado del crédito como por el lado de los depósitos que siguen siendo la principal fuente de financiamiento de las entidades bancarias.

Castillo indicó que los ajustes a la tasa de referencia por parte del banco central estadounidense da luces que, en el tiempo, tendrá efectos en Panamá por razones obvias. sin embargo, lo que es muy claro es que esas subidas “no se trasladan” de manera directa ni automática en el mercado panameño como ha sido históricamente. “Pero tras casi ya un año de subidas continuas y severas, ya estamos viendo avisos a los clientes de algunos bancos respecto al ajuste de la tasa de interés en algunos productos bancarios. ¡Es inevitable! Por lo tanto, debemos ser muy prudentes con nuevos endeudamientos”, aseveró Castillo, luego de que Powell presentara ante el Senado de Estados Unidos el informe semestral de Política Monetaria al Congreso, este martes 7 de marzo.

En su discurso, Powell advirtió que “sin estabilidad de precios la economía no funciona para nadie”. En particular, “sin estabilidad de precios no lograremos un período sostenido de condiciones del mercado laboral que beneficie a todos”.

Powell dijo que los datos de enero sobre el empleo, el gasto del consumidor, la producción manufacturera y la inflación han “revertido” en parte las tendencias de debilitamiento que habían visto en los datos de hace apenas un mes.

Señaló que aun así, la amplitud de la reversión junto con las revisiones del trimestre anterior sugieren que las presiones inflacionarias están siendo “más altas” de lo esperado en la reunión anterior del Comité Federal de Mercado Abierto (Fomc), el organismo de formulación de políticas monetarias de la Fed.

Desde una perspectiva más amplia, indicó que la inflación se ha moderado un poco desde mediados del año pasado, pero se mantiene muy por encima del objetivo a largo plazo del 2%, la meta que el Fomc se ha trazado.

El cambio de 12 meses en los precios de los gastos de consumo personal total (PCE, por sus siglas en inglés), explicó, se ha desacelerado desde su máximo del 7% en junio al 5,4% en enero, ya que los precios de la energía han disminuido y los cuellos de botella en la cadena de suministro se han aliviado.

Durante los últimos 12 meses, la inflación PCE subyacente, que excluye los volátiles precios de los alimentos y la energía, fue del 4,7%. A medida que los cuellos de botella de la cadena de suministro se han aliviado y las políticas más estrictas han restringido la demanda, la inflación en el sector de bienes básicos ha disminuido. Y aunque la inflación de los servicios de vivienda sigue siendo demasiado alta, el estancamiento de los alquileres evidente en los contratos de arrendamiento firmados recientemente apunta a una desaceleración de este componente de la inflación durante el próximo año.

En ese contexto, Powell dijo que “hay pocas señales de desinflación” hasta el momento en la categoría de servicios básicos, excluyendo la vivienda, que representa más de la mitad de los gastos de consumo básicos.

“Para restaurar la estabilidad de precios, necesitaremos ver una inflación más baja en este sector, y es muy probable que haya cierto debilitamiento en las condiciones del mercado laboral”.

Aunque las ganancias de los salarios nominales se han desacelerado un poco en los últimos meses, de acuerdo con Powel, se mantienen por encima de lo que es consistente con una inflación del 2% y las tendencias actuales de productividad.

“Un fuerte crecimiento de los salarios es bueno para los trabajadores, pero solo si no se ve afectado por la inflación”, apuntó el presidente de la Fed.

En cuanto al crecimiento, comentó que la economía de Estados Unidos se desaceleró significativamente el año pasado, y el producto interno bruto real aumentó a un ritmo inferior a la tendencia del 0,9%.

Aunque el gasto de los consumidores parece expandirse a un ritmo sólido este trimestre, otros indicadores recientes apuntan a un crecimiento moderado del gasto y la producción.

La actividad en el sector de la vivienda continúa debilitándose, en gran medida como reflejo de las tasas hipotecarias más altas. Las tasas de interés más altas y el crecimiento más lento de la producción también parecen estar pesando sobre la inversión fija empresarial.

A pesar de la ralentización del crecimiento, el mercado laboral sigue siendo extremadamente ajustado. La tasa de desempleo fue del 3,4% en enero, su nivel más bajo desde 1969.

La creación de puestos de trabajo se mantuvo “muy fuerte” en enero, mientras que la oferta de mano de obra ha seguido rezagada.

A finales de diciembre había 1,9 puesto vacante por cada persona desempleada, cerca del máximo histórico registrado en marzo pasado, mientras que las solicitudes de seguro de desempleo se han mantenido cerca de mínimos históricos.

Políticas monetarias

Con una inflación muy por encima del objetivo a largo plazo del 2% y con un mercado laboral extremadamente ajustado, el Fomc ha seguido endureciendo la postura de la política monetaria, elevando las tasas de interés en 4,5 puntos porcentuales durante el último año.

“Aunque la inflación se ha estado moderando en los últimos meses, el proceso para lograr que la inflación vuelva a bajar al 2% tiene un largo camino por recorrer y es probable que sea accidentado”, puntualizó Powell en su pronunciamiento el martes ante el Senado.

La subida de los tipos de interés sirve para frenar la inflación y proteger la divisa. “Continuamos anticipando que los aumentos continuos en el rango objetivo para la tasa de fondos federales serán apropiados para lograr una postura de política monetaria que sea lo suficientemente restrictiva para que la inflación regrese al 2% con el tiempo”, reiteró Powell,

Según Powell se están viendo los efectos de las acciones políticas sobre la demanda en los sectores de la economía más sensibles a los intereses. Sin embargo, llevará tiempo que se materialicen todos los efectos de la restricción monetaria, especialmente en la inflación.

A la luz del endurecimiento acumulativo de la política monetaria y los retrasos con los que la política monetaria afecta la actividad económica y la inflación, el comité desaceleró el ritmo de aumento de las tasas de interés en sus últimas dos reuniones.

“Continuaremos tomando nuestras decisiones reunión por reunión, teniendo en cuenta la totalidad de los datos entrantes y sus implicaciones para las perspectivas de actividad económica e inflación”, puntualizó Powell.

La decisión sobre los tipos de interés que regirán en los próximos meses se tomarán en la próxima reunión del Fomc, el organismo de formulación de políticas monetarias de la Fed, que se celebrará el 21 y el 22 de marzo próximos. Esta sería la segunda de ocho reuniones que hace la Fed al año, espaciadas aproximadamente 40 días entre cada una de ellas. A fines de diciembre, la tasa de la Fed se fijó en un rango de 4,25% a 4,5%, el más alto en 15 años, para lograr la meta del 2% de la inflación. Y en febrero pasado, la Fed subió solo 0,25 de punto la tasa de referencia, la menor subida en casi un año, y dejó los tipos de interés en el rango del 4,5%-4,75%., el nivel más alto desde septiembre de 2007.