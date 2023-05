Fernando Méndez: 'En ningún momento podemos manejarnos de una manera unilateral'

Fernando Méndez, nuevo presidente de la junta directiva de la CSS Roberto | La Estrella de Panamá

El nuevo presidente de la junta directiva de la Caja de Seguro Social (CSS), Fernando Méndez, considera “vital” reactivar el diálogo nacional por la CSS en una mesa tripartita.

“Sí considero que debe ser una discusión tripartita para que en igualdad de condiciones todos los sectores –empresa privada, trabajadores y el Estado– puedan lograr el mejor resultado posible en el menor tiempo posible”, dijo el nuevo presidente en una entrevista con La Estrella de Panamá.

Méndez, representante del sector empleador, y Guillermo Puga, representante de los trabajadores, fueron juramentados este martes 2 de mayo como presidente y vicepresidente, respectivamente, de la junta directiva de la Caja de Seguro Social.

Ellos reemplazan a Aida de Maduro y Alfredo Macharaviaya (q.e.p.d.) por un periodo de 20 meses, según establece la Ley 51, orgánica de la CSS.

Méndez consideró que independientemente de los escenarios que viva el país, el diálogo se debe reactivar, ya que “las necesidades de la Caja, la de los usuarios y las constantes quejas no paran”.

“Hay que llegar a un punto final en que el diálogo tiene que generarse, no voy a entrar en detalle de los escenarios que giren fuera de la CSS porque siempre habrá algo, pero el asegurado lo necesita y no puede esperar a 2026 o 2027”, señaló.

El camino a seguir, para Méndez, es buscar que los actores participantes generen una conversación con miras a buscar resultados positivos hacia los asegurados y el pueblo panameño. Rescató que la mesa del diálogo tiene temas específicos, una misión, una obligación y una responsabilidad y “hacia ese camino debemos ir todos para involucrarnos en la mesa”.

“Lo importante es llegar a un punto medio y eso va a salir de un diálogo y una comunicación. Esto no es un diálogo del mejor lado, sino lo que beneficia al pueblo panameño. En ningún momento podemos manejarnos de una manera unilateral”, puntualizó el nuevo presidente de la junta directiva de la CSS.

Para ello consideró que el diálogo tiene que tener una estructura tripartita para que todos los sectores tengan oportunidades iguales y sea de manera “cónsona” y “uniforme”.

Hasta el momento, la junta directiva de la CSS se encuentra a la espera de que el Órgano Ejecutivo decida el nombramiento del tercer actuario para lograr los informes actuariales. Méndez explicó que la presidenta saliente Aida de Maduro envió varias notas solicitando el nombramiento, pero hasta la fecha no logró respuesta. “Entiendo que están en proceso de evaluación y toma de decisiones. En qué momento se dará una respuesta no sabría decirte, solo quedará darle seguimiento”, dijo.

Sin entrar en muchos detalles, el nuevo presidente de la junta directiva de la CSS también se refirió al proyecto 748, que modifica la ley orgánica de la CSS y dicta otras disposiciones, que fue presentado por el Consejo Nacional de Trabajadores Organizados. En este contexto dijo que “no puedo brindar mayores explicaciones, dado que no he podido ver en detalle lo que sí o no incluye esta iniciativa”, ya que hay puntos que no conoce a cabalidad.

Sin embargo, sí reconoció que hay varias iniciativas lideradas por los diputados al igual que el Ejecutivo, y que pueden ser “positivas”.

Desde el sector privado, Méndez detalló que el Consejo de la Empresa Privada (CoNEP) tiene “una propuesta muy interesante que ha llamado los tres pilares” y que involucra muchas de las tendencias que se están dando en otros países y cómo Panamá puede visualizarlas. “El Conep lo que ha hecho es recoger en una sola propuesta las mejores iniciativas internacionales, pero combinándolas con los cambios que se dieron a la Ley 51, cuando fue aprobada antes de 2008”, explicó.

También consideró que los temas dentro del diálogo son parte de una ecuación que tiene diferentes soluciones, por lo que no cree que haya una única respuesta, pero sí ve importante que los sectores se unan para resolver los distintos problemas que puedan incidir en un buen desarrollo.

“El objetivo es que no se alteren o trastoquen ciertas decisiones que puedan afectar la paz social. Por eso apuesto a una comunicación efectiva para entablar una mesa de diálogo que esté llena de consensos y que la población se sienta satisfecha de que ese es el camino a seguir. Lo correcto sería entablar un diálogo tripartito para lograr una mejor solución, porque la única respuesta real es que trabajando en equipo podemos encontrar una solución”, puntualizó Méndez, quien indicó que el primer objetivo durante su gestión es el de encaminar la comunicación positiva en todos los sentidos, para lograr los mejores resultados y resoluciones de los proyectos que se han venido trabajando.