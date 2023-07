Tierras Altas, a la conquista de los turistas internacionales

Tierras Altas se caracteriza por su oferta de agroturismo y ecoaventuras. Shutterstock

El movimiento de turistas en el distrito de Tierras Altas para el cierre de 2022 fue “atípico”. Ya para 2023 los números comenzaron a ser cercanos con los de prepandemia, sobre todo en el primer trimestre cuando la ocupación hotelera alcanzó niveles entre el 50% y 60%, según las proyecciones de los propietarios. Sin embargo, estos índices para el segundo trimestre han bajado tras la finalización del verano y el regreso a clases, ya que la mayoría de los visitantes sigue siendo local.

“Este último trimestre ha sido una baja en ocupación, pero esperamos que el próximo trimestre, sobre todo, el último de este año, tengamos números muy parecidos a los del primer trimestre de 2023, con lo cual vamos a tener un incremento sustancial comparado con los de 2022. Solo esperamos llegar a esa proyección y cantidad de visitantes”, señaló Maruquel Gálvez de la junta directiva de la Cámara de Turismo e Industria y Comercio de Tierras Altas.

Expo y eventos

Para mejorar las visitas, Tierras Altas apunta a una serie de eventos y proyectos para impulsar su atractivo turístico.

En los meses de julio y agosto, Gálvez detalló que buscan un repunte en la ocupación hotelera, tanto de nacionales como internacionales, con la primera Expo Aventuras que se presentará del 17 al 19 de julio de 2023.

Este evento, dijo, no solo propone posicionar al distrito como destino turístico sostenible por su patrimonio natural y cultural, sino que además brindará la oportunidad a compradores locales e internacionales de establecer alianzas con hoteles, operadores turísticos locales, entre otros actores, para consolidar una oferta turística que genere movimiento constante de visitantes todos los meses del año.

Según la representante de la Cámara de Turismo e Industria y Comercio de Tierras Altas, el objetivo es que los turistas extranjeros que están llegando a la ciudad de Panamá, extiendan su viaje hacia Chiriquí hasta llegar a Tierras Altas, y llenar no solo los hoteles, sino también prolongar sus días de estadía. Agregó que también buscan que las personas conozcan la cantidad de oportunidades de inversión que hay en Tierras Altas, porque les gustaría que más del sector privado venga a invertir en el turismo. “Entre más productos tengamos y más inventario, más capacidad vamos a tener para recibir a turistas”, dijo.

En septiembre será su macroevento de turismo de patrimonio cultural, La parada de las flores. Como Cámara, Gálvez indicó que ya se encuentran trabajando en un proyecto para hacer una Navidad en Tierras Altas, que cuente con alumbrado y eventos durante todo el mes de diciembre y enero, para visitantes nacionales e internacionales.

Cero competencias

Con Expo Aventuras, la Cámara de Turismo de Tierras Altas espera que otras cámaras vean su modelo y puedan replicarlo para que no sea la primera y última versión, ya que en esencia entre más se da a conocer el país, habrá más beneficios para todos si se complementan los productos o destinos turísticos. En este contexto, Gálvez puntualizó que la idea es crear este tipo de productos que se puedan seguir dando entre tres o cuatro años para aumentar la cantidad de visitantes, que lleguen atraídos por el evento.

Movimiento de visitantes

Tierras Altas se caracteriza por su oferta de agroturismo y ecoaventuras, que ofrece a sus visitantes la oportunidad de tener contacto con animales, cascadas, ríos y senderos, así como la disponibilidad de hoteles y spa. Pero sus productos estrella son las fincas cafeteras y el volcán Barú.

Por estas cualidades, este distrito forma parte de uno de los ocho destinos prioritarios del Plan Maestro de Turismo Sostenible (PMTS), que lleva adelante la Autoridad de Turismo de Panamá (ATP): Bocas del Toro; Boquete; Santa Catalina; Pedasí; RivieraPacífico; Taboga; Portobelo.

Durante el primer trimestre de 2023, Tierras Altas se ubicó como el quinto destino con estadía mínima de una noche de turistas internacionales, con un 2% más que en igual periodo, según el reporte de Inteligencia y Negocios de Promtur Panamá. Con estos resultados se encuentra compitiendo entre las islas de Bocas del Toro y Pedasí.

El reporte también indica que cerca del 1,8% de los turistas extranjeros llega directo a Tierras Altas. Para Gálvez, “estos números siempre son importantes” porque entre más turistas visitan el país, más oportunidades hay de que lleguen al distrito. Sin embargo, recalcó que el reto está en que no solo vayan a las zonas del interior, sino que se queden más tiempo. “Eso es lo que necesitamos, que se queden más tiempo para que puedan impactar a todos los destinos y, por supuesto, en nuestro caso de Tierras Altas, que estamos más lejos, por eso necesitamos ese empuje adicional para llevar a los turistas allá”, manifestó.

Rol de las cifras

Esta empresaria destacó que las cifras de Promtur Panamá son una oportunidad para visualizar no solo el movimiento de turistas, sino el comportamiento general que ha tenido el mercado, en materia de tendencias de recuperación, reservas, tiempo de estadía, provincias y destinos prioritarios, por mencionar algunos.

Por esto, enfatizó que para un sector como el turismo es importante contar con data oficial, algo que a su consideración hace mucha falta porque es una de las principales falencias que hay actualmente en todo el país. Por ejemplo, dijo, una manera de conocer cuántas personas o cuántos cuartos estuvieron ocupados por visitantes nacionales e internacionales, es con la ocupación hotelera. “Eso te da una medida más o menos de cuántos visitantes hay en cada destino”, explicó.

Gálvez añadió que ante esta necesidad, la Asociación Panameña de Hoteles maneja un proyecto para crear un sistema de información hotelera. “Ojalá se lleve a cabo porque necesitamos esa data para tener mediciones, porque al final lo que estamos recibiendo son las percepciones de los comerciantes, pero no es data segura y definitivamente la data es necesaria para no solo saber qué nos pasó el día anterior, sino qué nos pasó con relación al año pasado para así saber hacia dónde tenemos que apuntar y cuáles son los turistas que no están visitando”, manifestó.

Proyectos de inversión

Después de 10 años de ser un distrito, Gálvez comentó que Tierras Altas ha pasado por muchos cambios de infraestructura, como calles asfaltadas, aceras, faroles, entre otras cosas.

En materia de zonas turísticas, el administrador de la ATP, Iván Eskildsen, destacó que Tierras Altas es uno de los puntos de turismo de aventura más maduros a nivel nacional, con lo cual el gobierno está llevando inversiones importantes, a través de un fondo de inversión otorgado por el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) de $100 millones, un beneficio que este distrito recibe por ser parte de uno de los ocho destinos del PMTS.

De ese total, explicó Skildsen, ya están utilizando $30 millones para cerca de 30 proyectos, a nivel nacional. Para Tierras Altas adelantó que se destinaron $6 millones para crear el centro de visitantes del volcán, una obra que se encuentra en fase de cerrar su acto público para, posteriormente, ir a refrendo de la Contraloría General de la República. Otros $10 millones fueron invertidos para mejorar los parques, ciclovías y otros proyectos. También están desarrollando el circuito del café.

Más de $2 millones para los planes de ordenamiento territorial, del cual el distrito de Tierras Altas es parte de una de las zonas prioritarias del país. “Si se divide entre los seis destinos seleccionados, resulta que a cada uno le tocará entre $500.000 a $600.000”, aclaró el administrador de la ATP.

Por su parte, el Ministerio de Ambiente, según Eskildsen, ya empezó los trabajos de estudio, diseño, construcción y rehabilitación de senderos en el Parque Nacional Volcán Barú: sendero los Quetzales, a la cima y Paso Ancho.

“No solo estamos promocionando los destinos para atraer turistas, sino que también estamos enfocados en mejorar la experiencia de ese visitante, con mejores infraestructuras y lugares recreativos”, defendió el administrador de la ATP.

Gálvez sostuvo que en definitiva necesitan más turistas, por lo que están tratando de aumentar la demanda, ya que muchos de los problemas de movilidad del distrito fueron resueltos con calles asfaltadas, aceras, farolas, entre otros elementos, que han dado un mayor toque de seguridad. “Al final del día todo lo que estamos proponiendo como distrito se nos ha cumplido. Esto ocurre porque somos una comunidad empoderada que busca posicionarse como destino turístico sostenible de aventura y de agroturismo, pero para eso necesitamos trabajar en conjunto”, concluyó.