CSS, entre las deudas y la falta de insumos

“La situación es tan grave que es muy probable que tengamos que suspender las cirugías, porque no existen los medicamentos para poder realizas de forma seguras”, con estas palabras Rocío Arroyo, vocera de los médicos del Hospital Regional Rafael Hernández, anunció que, de no obtener una respuesta, se irían a paro indefinido, a partir del próximo martes 11 de julio.

Arroyo asegura que los médicos no quieren suspender sus servicios, pero que es necesario obtener una solución, que no sea temporal. “Nosotros no queremos afectar al paciente, no queremos parar”, añade.

Julio Osorio, quien es secretario de la Comisión Médica Negociadora Nacional y ya lleva semanas asegurando que existe una falta de medicamentos e insumos en los complejos hospitalarios, dijo a los medios que las medicinas faltantes “son indispensables durante el proceso de realización de las cirugías y para despertar a los pacientes, una vez termina el proceso”.

Según Osorio, el problema es que, cuando la administración de la Caja del Seguro Social (CSS) les da una solución, suele durar poco tiempo. “Esto lo van a resolver por 10 o 15 días, pero ya sabemos qué va a pasar luego, volveremos a estar en la misma situación”.

El médico señala que faltan “montones” de medicamentos, como antibióticos y la efedrina. “Ellos dicen que tiene problemas con el proveedor, pero ¿Qué vamos a hacer nosotros mientras lo consiguen?, tiene que salir a buscarla en cualquier parte del mundo”, sentenció.

El director de la Caja del Seguro Social, Enrique Lau Cortés, aseguró en conversaciones con los medios, que ellos han estado “pendientes” de la situación en Chiriquí, y piden a los doctores no suspender sus servicios. “Ningún servicio se puede suspender si no se cumple con el procedimiento adecuado, el cual depende de la autorización del Ministerio de Salud (Minsa)”, declara Lau.

Es por eso que el titular de la CSS, afirma que tiene un equipo en Chiriquí, cuya función es garantizar que las cirugías continúen efectuándose.

Lau cuestiona las críticas que recibe la entidad por la falta de medicamentos. “Cuando las personas afirman que no hay insumos ni medicamentos, yo tengo que preguntar a cuáles se refieren, porque la CSS maneja más de 15 mil insumos. Lo mismo con los medicamentos, porque nosotros, en 2022, despachamos más 16 millones de medicinas y solo 761 recetas no fueron satisfechas”.

“Yo estoy de acuerdo conque todos los pacientes deben recibir sus medicinas, porque es nuestra obligación, sin embargo, este problema, que tiene más de 40 años, no se va a resolver si solo se atiende desde la CSS, por eso la Mesa Técnica de Medicamentos es importante”, anexa el directivo.

El funcionario asegura que él está “muy comprometido” con la situación que pasan en Chiriquí, pues “viene de allá” y declara que se estará proporcionando todo lo que se necesita para solventar la “situación”.

Las deudas a proveedores

Sobre las informaciones que están corriendo los últimos días, sobre una presunta deuda de $100 millones que la CSS tiene con los proveedores de medicamentos, Félix Camargo, director ejecutivo de Finanzas y Administración de la entidad, aclara que esa cifra surge de una encuesta que llenaron los proveedores, pero que en el registro que ellos llevan, la deuda era cercana a los $60 millones, hasta el 30 de junio.

“Lo paradójico es que tenemos el dinero para cancelar esa deuda”, comenta Lau, quien explica que el proceso para la realización del pago depende de muchos factores, entre ellos el refrendo de la Contraloría General de la República.

“De esos $60 millones, $20 millones eran de vigencias expiradas, producto de procedimiento que no se cumplieron en 2022, lo que nos obligó a conseguir un traslado de partida, que ya está activo y se está comenzando utilizar”, relata Camargo.

En relación con los otros $40 millones, cerca de $10 millones ya se han adelantado. “Dentro de este proceso de pago hay varios actores, entre ellos la Contraloría y los propios proveedores, que tienen que hacer endosos de fianzas, firma de contrato y entrega de documentos”, agrega el principal de finanzas.

Según Camargo, entre esa cifra y lo que tenemos en el proceso de refrendo, tenemos aproximadamente $25 millones, en adelantos. “Estamos tomando las medidas para poder adelantar los tiempos y que los proveedores puedan cobrar su dinero lo antes posible”, relata.

“Esas deudas son parte del día a día y se originan porque los proveedores entregan los medicamentos antes de recibir los pagos, porque entienden la necesidad de los pacientes”, anexa.

En ese sentido, Lau destaca el trabajo de “un grupo de proveedores” que, pese a que no se les ha podido pagar, “son conscientes de la importancia que tienen los medicamentos para los pacientes y los entregan con anticipación”.

El titular de la CSS aseguró que la entidad tiene el objetivo de pagarle a los proveedores, en los próximos 30 días, como máximo.