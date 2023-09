La carrera por obtener un empleo

Miles de panameños asistieron este jueves a la feria de empleo de Expo Konzerta 2023, en Atlapa. Roberto Barrios | La Estrella de Panamá

El Centro de Convenciones Atlapa se vio abarrotado por largas filas que se extendían por sus instalaciones. Son miles de panameños que acudieron a la feria de empleo de Expo Konzerta 2023, que inauguró ayer y culmina este viernes.

Folder en mano, las personas llegaron con la esperanza de lograr una de las 4.000 plazas de empleo que se habilitaron por más de 40 empresas e instituciones públicas de Panamá.

Carolina Espinoza, de 46 años, Alonso Rodríguez y Ana Correye, ambos de 24 años, por primera vez asistían a este evento.

Espinoza, madre de tres niños y que cuida a su esposo que tiene alzhéimer, comentó que la feria de empleo es su último recurso, después de haber participado en otras convocatorias laborales, en los últimos tres meses, sin éxito alguno. Su experiencia laboral, dijo, se resume en atención al cliente y apoyo en caja. “No tengo trabajo fijo desde hace 10 años porque hice más empleos eventuales con turnos de viernes a domingo. Para esos años mi esposo trabajaba, así que no había mucha responsabilidad. Sin embargo, ahora necesito que el trabajo que consiga sea permanente o que me dé estabilidad, por lo menos, por dos años”, manifestó.

Alonso Rodríguez. Roberto Barrios | La Estrella de Panamá

Para esta madre buscar trabajo se ha vuelto difícil. Mencionó que nunca había pasado por algo similar, ya que antes podía conseguir trabajo al mes. Reconoció que como ella hay muchas personas que han ido a los mismos lugares a dejar hoja de vida y han pasado las pruebas de protocolos, pero las empresas “no los llaman”.

Jóvenes

En un escenario distinto, Rodríguez confesó que lleva desempleado cuatro meses. Siendo licenciado en administración financiera le ha sido difícil encontrar una plaza en los bancos por la competencia y las exigencias en cuanto a los años de experiencia.

“Estoy buscando oportunidades en el sector bancario, que es donde más me especializo, pero estoy abierto a cualquier oportunidad que se me presente”, afirmó.

Ana Correye. Roberto Barrios | La Estrella de Panamá

Correye, quien está recién graduada también de licenciada en administración financiera, coincidió con Rodríguez y sostuvo que cuando busca empleo siempre le piden experiencia de 1 a 2 años, cuando por ahora su única experiencia laboral ha sido participar en el Censo 2020 de la Contraloría General de la República.

“De hecho, vi un afiche que pedía 15 años de experiencia y que tuviera la licenciatura de administración financiera. Eso es un poco complicado porque no se puede dividir la experiencia y los estudios” ALONSO RODRÍGUEZ

JOVEN DESEMPLEADO

“Es la primera vez que vengo a esta feria y estoy buscando algún trabajo que se relacione con mi carrera, pero también estoy dispuesta a otras opciones que me salgan”, expresó, al tiempo que recomendó a los jóvenes como ella optar por cursos para capacitarse y no desaprovechar cualquier oportunidad que se les presente.

“Es la primera vez que vengo a esta feria y estoy buscando algún trabajo que se relacione con mi carrera, pero también estoy dispuesta a otras opciones que me salgan” ANA CORREYE

JOVEN DESEMPLEADA

Alfredo Mitre, director de empleo del Mitradel, reconoció que la discriminación laboral entre jóvenes, mujeres y poblaciones culturales existe y es un asunto que debe combatirse, ya que se han reglamentado leyes enfocadas en este tema.

Mitre comentó que en los últimos 30 años los jóvenes son los que más han sufrido por el desempleo. Señaló que las estadísticas revelan que son las mujeres jóvenes las que más dificultades tienen para entrar al mercado laboral, porque además de ser jóvenes se suma el estigma de que por ser mujeres pueden salir embarazadas o ya son madres.

“Hemos hecho mucho énfasis en el tema de la promoción de la igualdad de derechos laborales. Sabemos que las empresas que fundamentan el crecimiento de sus negocios en la igualdad y equiparación de oportunidades son empresas exitosas. Invitamos a las empresas a que no solo abran plazas de empleo, sino que sean equitativas”, exhortó.

Oportunidades

Con Expo Konzerta 2023, las personas tendrán oportunidad de encontrar plazas laborales relacionadas con posiciones comerciales, atención al cliente, administración, producción de alimentos, y finanzas, que son cargos muy demandados por el mercado laboral hoy, incluso también profesiones en el área tecnológica, informó Jeff Morales, gerente de Mercadeo de Konzerta.

Las personas que asistan tendrán la oportunidad de hacer sus entrevistas de manera presencial con los equipos de recursos humanos y contratación de las empresas participantes. Además, podrán dejar su hoja de vida en el pabellón de cada empresa de manera digital, escaneando un código QR. Para ello se recomienda que las personas cuenten con un currículo o CV actualizado, explicó Morales.

Para el ejecutivo “tener una hoja de vida que especifique qué programas, habilidades, conocimientos y competencias abre más posibilidades de ser tomado en cuenta en las empresas a la hora de contratación”.

Los procesos de contratación dentro de esta feria de empleo varían dependiendo de cada empresa. Por ejemplo, en la edición 2022 hubo más de 5.000 precontratados.

El director de trabajo del Mitradel indicó que aunque no todas las personas podrán conseguir un empleo, sí tendrán la noción de qué capacidades o cualidades deben tener para volver a postular, ya que las empresas no solo están reclutando, sino que también están orientando sobre qué necesitan. “Estoy seguro de que aquí vamos a tener contratación, porque así como hay personas buscando empleos, hay empresas desesperadas porque no tienen personal”, destacó.

Mitre enfatizó que en medio de las empresas y las personas hay una brecha de formación en educación que están tratando de contrarrestar, por lo que recomendó a las personas estudiar un segundo idioma, dominar plataformas tecnológicas y capacitarse constantemente. “No podemos pensar que vamos a venir a buscar empleo con la misma hoja de vida que hemos tenido en los últimos 4 o 5 años. Tenemos que mejorar nuestro perfil y adaptarlo, ¿cómo lo hacemos?, incluyendo capacitaciones, cursos, talleres, aprendizajes y habilidades que refuercen nuestro perfil laboral frente a las empresas”, expresó.

Escenario

La pandemia “arrasó” con el empleo en los seis sectores que Panamá tiene con mayor componente de presencialidad laboral, que hoy aportan las dos terceras partes de la fuerza laboral privada, que entre 2012 y 2022, como bloque, solo generaron empleo informal. Estos sectores son comercio, construcción, logística, industria, hoteles/restaurantes y otras actividades de servicio, explicó el consultor laboral René Quevedo.

Con este comportamiento, el consultor laboral señaló que la “economía panameña perdió capacidad para generar empleos de calidad”. Recordó que en cinco años se perdieron 205.000 contratos, al tiempo que pasamos de generar unos 1.900 informales por mes (2017) a más de 10.000 en 2022, las personas que no trabajan ni estudian (Ninis) de 15 a 29 años aumentaron en 56% y la informalidad laboral creció de 40,8% a 48,2%.

Detalló que la población económicamente activa creció en 147.000 personas porque se redujo la oferta (-205.000 plazas) y aumentó la demanda (+147.000), creando un déficit de 352.000 personas que quieren trabajar y no encuentran empleo digno.

Mientras que el costo de la canasta básica pasó de $302,76 al mes en 2017 a $325,39 en 2023, en 2022 había 197.705 trabajadores con salarios inferiores a $400 mensuales versus los 189.845 de 2017.

Quevedo sostiene que tras la crisis económica y laboral de 2020, la economía y el empleo en Panamá se seguirán recuperando, aunque a velocidades diferentes, en 2023. Por ejemplo, dijo que aun cuando el producto interno bruto (PIB) superó los niveles prepandemia, el Ministerio de Trabajo y Desarrollo Laboral (Mitradel) pasó de tramitar 445.000 nuevos contratos laborales en 2017 a 240.000 en 2022.

En este contexto, el director de empleo del Mitradel reconoció que los registros de nuevos contratos de 2023 no superan los de 2019, por lo que todavía se encuentran en el camino de la recuperación. “Siendo realistas, estamos entrando en un año preelectoral y muchas empresas están esperando la estabilización política del país para poder traer o invertir nuevamente. Pero estamos haciendo las proyecciones que para 2024 se pueden dar mayores contratos. Hasta el momento, la desocupación laboral se encuentra en 8,9% y para finales de año esperamos bajar esa cifra a 8,3%”, concluyó.