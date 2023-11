El impacto de la Inteligencia Artificial en el mercado inmobiliario

La "Encuesta Global de Tecnología Inmobiliaria 2023" desarrollada por la empresa de consultoría de propiedades que se especializa en servicios inmobiliarios JLL arroja que el futuro del sector inmobiliario, a mediano plazo, pasa por la implementación de la inteligencia artificial (IA) y la IA generativa, en el rubro.

El estudio, que tomó la opinión de más de 500 empresas mundiales, que brindan servicios de tecnología empresarial, sitúa a la IA generativa y a la IA, en el top dos y tres de las que más impacto tendrán en el rubro, respectivamente dentro de los próximos tres años, siendo superada únicamente por las soluciones de energía limpia.

Según la JLL, la IA viene siendo un "algoritmos de aprendizaje automático y aprendizaje profundo para realizar tareas que requieren la capacidad de aprender de la experiencia, comprender conceptos complejos, reconocer patrones, interpretar los matices del lenguaje natural y tomar decisiones de forma independiente". Mientras que, la IA generativa es algo más especializado, pues se centra en "generar nuevos contenidos, diseños o soluciones. Emplea algoritmos avanzados para crear productos, incluidos datos sintéticos, imágenes, texto y música".

En 2022, se registró una inversión de $4 mil millones en las empresas que utilizan tecnología impulsada por IA para renovarse, dentro del sector inmobiliario (PropTech). Mientras que, se estima que para finales de 2023, la huella inmobiliaria de las empresas de IA, dentro de Estados Unidos, será de 1.6 millones de metros cuadrados.

En primer lugar, un informe de OpenAI (empresa creadora de ChatGPT), llamado 'GPTs are GPTs: An Early Look at the Labor Market Impact Potential of Large Language Models', asegura que el 80% de los puestos de trabajo, de la población estadounidense, laboralmente activa, se van a ver impactados por el avance de esta tecnología en el mercado laboral.

Esta situación hará que las empresas incrementen su productividad, algo que va a facilitar la creación de nuevos puestos de trabajo impulsados por la tecnología.

Un estudio desarrollado por el economista David Autor, bajo el nombre 'la IA generativa podría aumentar el PIB mundial en un 7%', publicado en abril de este año, alega que el 85% del crecimiento de los puestos de trabajo, en los últimos 80 años, dentro de Estados Unidos, ha sido impulsado por la tecnología.

De allí que, la organización de servicios profesionales, PwC, asegure que, en su estudio 'Explotando la revolución de la IA', que el Producto Interno Bruto global, se incrementará un 14%, para 2030, por el aumento de la productividad.

En este contexto, la JLL considera que, en el futuro, que ese crecimiento se concentrará en los centros tecnológicos, universidades y compañías, que estén trabajando con IA. "La infraestructura compatible con IA se convertirá en un valor predeterminado, al igual que las conexiones a Internet son una característica predeterminada de los edificios actuales. La IA también ayudará a entregar edificios con cero emisiones netas con un alto rendimiento de sostenibilidad", dijeron.

"La suscripción y los procesos impulsados por IA permitirán transacciones más rápidas y una comprensión más eficiente de las propiedades y los mercados, catalizando inversiones a escala global. La infraestructura compatible con la IA y la capacidad de conectar múltiples sistemas también podrían permitir la expansión de modelos de 'espacio como servicio' y nuevas fuentes de ingresos para propietarios y desarrolladores", añaden. A la par de asegurar que esta tecnología hará que el diseño de las construcciones inmobiliarias se adapten a la experiencia de cada usuario, con configuraciones altamente personalizables.

En segundo lugar, el estudio de la JLL apunta a que la IA impulsara la demanda de los bienes raíces. "La oportunidad de bienes raíces comerciales se ve aún más brillante cuando se consideran las compañías adicionales que surgirán a medida que los modelos de cimentación previamente entrenados se modifiquen para casos de uso específicos", indican.

La investigación arroja que es probable que el crecimiento de la IA genere una mayor demanda del mercado inmobiliario, al poner de ejemplo la realidad del mercado estadounidense, el cual ya tiene una parte importante de su huella inmobiliaria, cubierta de inteligencia artificial.

El informe Global Data Center Outlook 2023, de JLL, asegura que el mercado global de centros de datos de colocación se incrementará un 11.3% entre 2021 y 2026.

La colocación es una práctica que consiste en alquilar un espacio para colocar los servidores de y hardware de una empresa pública o privada, para mejorar su rendimiento y seguridad.

Como último punto, los resultados de la encuesta asegura que la IA extenderá la transformación de las PropTech (empresas que utilizan tecnología impulsada por IA para renovarse), en las operaciones inmobiliarias.

La información publicada asegura que más del 80% de los usuarios, inversores y desarrolladores de bienes raíces tienen previsto incrementar su presupuesto de tecnología inmobiliaria, en los próximos tres años.

En concreto, se tiene estimado que la IA puede facilitar las labores de clasificación de documentos; desarrollar modelos de predicción para gestión de inversiones, mejorar el procesamiento de imágenes satelitales para valorar activos y desarrollar una gestión de riesgo; programar proyectos de construcción y capital; y recomendar operaciones de inversión.

Como ejemplo de los beneficios de la IA en el mercado inmobiliario está la firma de inversión inglesa Royal London Asset Management, la cual, según la JLL, "experimentó mejoras significativas en las operaciones de HVAC y la eficiencia energética en un edificio de oficinas comerciales de 11,600 metros cuadrados. Al implementar las tecnologías Hank impulsadas por IA de JLL, la empresa ha alcanzado un ROI récord del 708% y un ahorro de energía del 59%, reduciendo las emisiones de carbono hasta en 500 toneladas métricas por año".