Acodeco reporta aumento de hasta $3.01 en comercios de ruta

Los precios de los alimentos de la canasta básica registraron un aumento más marcado en minisúper y abarroterías de ruta que en supermercados, según el más reciente monitoreo quincenal de la Autoridad de Protección al Consumidor y Defensa de la Competencia (Acodeco), realizado del 6 al 10 de abril en la ciudad de Panamá.

El informe, en un contexto marcado por la volatilidad en los precios del petróleo, detalla que en estos pequeños comercios, insertos en comunidades y fundamentales para el abastecimiento diario, el incremento alcanzó los $3.01, equivalente a 0.85%. En contraste, en los supermercados el ajuste fue menor, con un alza de $0.79 o 0.25%.

Estos establecimientos de proximidad, muchos de ellos administrados por comerciantes de la comunidad asiática en el país, cumplen un rol clave en el acceso inmediato a alimentos, especialmente en zonas residenciales. Sin embargo, el monitoreo evidencia que también son los puntos donde el impacto en los precios resulta mayor.

Como referencia, en el monitoreo mensual de marzo de 2026 realizado por la Acodeco a 59 productos de la canasta básica, los precios promedios en supermercados de los distritos de Panamá y San Miguelito se ubicaron en $302.79, mientras que en los comercios de ruta, como minisúper y abarroterías, alcanzaron los $353.31. Esta diferencia evidencia una brecha de precios entre ambos formatos de venta.

La Acodeco explicó que estas variaciones responden a factores externos, como el aumento en los combustibles, que inciden directamente en los costos de transporte y distribución de mercancías, con mayor efecto en comercios de menor escala.

Las denominadas “rutas” corresponden a los recorridos de verificación que realizan los funcionarios de la entidad en minisúper, abarroterías y pequeños comercios ubicados en comunidades. Este ejercicio permite comparar el comportamiento de precios frente a supermercados y otros puntos de venta.

“Este seguimiento busca mantener informados a los consumidores y promover la transparencia en los mercados”, indicó la entidad.