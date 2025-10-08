  1. Inicio
Costo de la canasta básica sube a septiembre, consumidores destinan más

Al cubrir apenas los 59 productos de la CBA, los consumidores quedan con un margen reducido para cubrir otros gastos esenciales como vivienda, transporte y educación.
Roberto Barrios | La Estrella de Panamá
Por
Mileika Lasso
  • 09/10/2025 00:00
Mientras los precios en supermercados subieron 2.3% y en abarroterías 4.8% en un año, los panameños destinan hasta el 54% de su ingreso a alimentos

Para adquirir los 59 productos la Canasta Básica Alimentos (CBA) en septiembre de 2025, sin incluir el pago de servicios básicos, arriendo, transporte, el tanque de gas y otros productos, los trabajadores en Panamá destinaron entre el 46% y 54% de su salario mínimo, al ubicarse su costo en $294.25, según el último reporte del Departamento de Información y Verificación de Precios de la Autoridad de Protección al Consumidor y Defensa de la Competencia (Acodeco).

El análisis interanual refleja que la canasta básica en supermercados pasó de $287.65 en septiembre de 2024 a $294.25 el pasado septiembre de 2025, lo que representa un aumento de $6.60 (2.29%). En tanto, en minisúper y abarroterías el costo de la CBA subió de $328.38 a $344.25, un alza de $15.87 (4.83%) en el mismo periodo.

La diferencia entre ambos tipos de comercios supera los $50, consolidando a los supermercados como la opción más económica para los consumidores. Sin embargo, el impacto en el bolsillo sigue siendo considerable.

Con un ingreso mínimo mensual de $636.80, un trabajador panameño debe destinar 46.2% de su salario para cubrir la canasta básica si compra en supermercados, y hasta 54.1% si lo hace en abarroterías.

Estos niveles de gasto muestran que más de la mitad del salario mínimo se consume solo en alimentos, dejando menos margen para cubrir otros gastos esenciales como vivienda, transporte y educación.

Para el reporte el Departamento de Información y Verificación de Precios visitó 89 establecimientos comerciales (52 supermercados y 37 minisúper y abarroterías) distribuidos en áreas como Bella Vista, Betania, Juan Díaz, Parque Lefevre, Pueblo Nuevo, San Francisco, Santa Ana, Calidonia, al este del distrito de Panamá y el distrito de San Miguelito.

Variación en el precio intermensual

Entre las principales variaciones a la baja en los precios comparando agosto con septiembre están: corvina con $8.88 por kg (1.46%), la carne molida de primera con $0.07 por kg (1.43%) menos, lechuga a $0.66 por kg (19.81%) más baja, el tomate perita cayó $0.40 por kg (16.99%) y el kilogramo de naranja a $0.11, es decir, 8.11% más bajo el precio.

Algunos de los productos que registraron un alza en su precio intermensual de agosto a septiembre fueron: pollo entero, con $0.17 por kg, el puerco liso, con $0.26 por kg, la yuca, con $0.06 por kg más que el mes anterior, la manzana roja mediana con un incremento de $0.01 y piña el kilogramo de piña subió $0.05 entre agosto y septiembre pasado.

