Costo de la canasta básica sube a septiembre, consumidores destinan más

Para adquirir los 59 productos la Canasta Básica Alimentos (CBA) en septiembre de 2025, sin incluir el pago de servicios básicos, arriendo, transporte, el tanque de gas y otros productos, los trabajadores en Panamá destinaron entre el 46% y 54% de su salario mínimo, al ubicarse su costo en $294.25, según el último reporte del Departamento de Información y Verificación de Precios de la Autoridad de Protección al Consumidor y Defensa de la Competencia (Acodeco).

El análisis interanual refleja que la canasta básica en supermercados pasó de $287.65 en septiembre de 2024 a $294.25 el pasado septiembre de 2025, lo que representa un aumento de $6.60 (2.29%). En tanto, en minisúper y abarroterías el costo de la CBA subió de $328.38 a $344.25, un alza de $15.87 (4.83%) en el mismo periodo.

La diferencia entre ambos tipos de comercios supera los $50, consolidando a los supermercados como la opción más económica para los consumidores. Sin embargo, el impacto en el bolsillo sigue siendo considerable.

Con un ingreso mínimo mensual de $636.80, un trabajador panameño debe destinar 46.2% de su salario para cubrir la canasta básica si compra en supermercados, y hasta 54.1% si lo hace en abarroterías.

Estos niveles de gasto muestran que más de la mitad del salario mínimo se consume solo en alimentos, dejando menos margen para cubrir otros gastos esenciales como vivienda, transporte y educación.

Para el reporte el Departamento de Información y Verificación de Precios visitó 89 establecimientos comerciales (52 supermercados y 37 minisúper y abarroterías) distribuidos en áreas como Bella Vista, Betania, Juan Díaz, Parque Lefevre, Pueblo Nuevo, San Francisco, Santa Ana, Calidonia, al este del distrito de Panamá y el distrito de San Miguelito.