Costo de la canasta básica sube a septiembre, consumidores destinan más

Para adquirir <b>los 59 productos la Canasta Básica Alimentos (CBA)</b> en septiembre de 2025, sin incluir el pago de servicios básicos, arriendo, transporte, el tanque de gas y otros productos, <b>los trabajadores en Panamá destinaron entre el 46% y 54% de su salario mínimo</b>, al ubicarse su costo en <b>$294.25</b>, según el último reporte del Departamento de Información y Verificación de Precios de la <a href="/tag/-/meta/acodeco-autoridad-de-proteccion-al-consumidor-y-defensa-de-la-competencia">Autoridad de Protección al Consumidor y Defensa de la Competencia (Acodeco)</a>.El análisis interanual refleja que la canasta básica en supermercados pasó de $287.65 en septiembre de 2024 a <b>$294.25</b> el pasado septiembre de 2025, lo que representa un aumento de $6.60 (2.29%). En tanto, en minisúper y abarroterías el costo de la CBA subió de $328.38 a $344.25, un alza de $15.87 (4.83%) en el mismo periodo.<b>La diferencia entre ambos tipos de comercios supera los $50</b>, consolidando a los supermercados como la opción más económica para los consumidores. Sin embargo, el impacto en el bolsillo sigue siendo considerable.Con un <b>ingreso mínimo mensual de $636.80</b>, un trabajador panameño debe destinar <b>46.2%</b> de su salario para cubrir la canasta básica si compra en supermercados, y hasta <b>54.1%</b> si lo hace en abarroterías.Estos niveles de gasto muestran que más de la mitad del salario mínimo se consume solo en alimentos, dejando <b>menos margen para cubrir otros gastos esenciales como vivienda, transporte y educación</b>.Para el reporte el Departamento de Información y Verificación de Precios visitó<b> 89 establecimientos comerciales (52 supermercados y 37 minisúper y abarroterías)</b> distribuidos en áreas como Bella Vista, Betania, Juan Díaz, Parque Lefevre, Pueblo Nuevo, San Francisco, Santa Ana, Calidonia, al este del distrito de Panamá y el distrito de San Miguelito.