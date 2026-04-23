Aprehenden a exalcalde de La Chorrera Tomás Velásquez por presunto peculado

El exalcalde del distrito de La Chorrera Tomás Velásquez fue aprehendido la mañana de este jueves 23 de abril durante una diligencia desarrollada en el sector de Potrero Grande, en la provincia de Panamá Oeste, como parte de la denominada operación Refugio Seguro.

La acción fue ejecutada por el Ministerio Público, a través de la Fiscalía Anticorrupción, en conjunto con agentes de la Dirección de Investigación Judicial de la Policía Nacional.

De acuerdo con la información preliminar, el exalcalde y otro exfuncionario son investigados por el presunto delito de peculado por malversación, en perjuicio del Municipio de La Chorrera.

Se espera que en las próximas horas se amplíe la información sobre este caso y las medidas que serán solicitadas ante las instancias judiciales correspondientes.