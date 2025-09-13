Acuerdo de Mercosur llegará a segundo debate de la Asamblea en octubre

El presidente de la Asamblea Nacional, Jorge Herrera, anunció que el acuerdo de adhesión de Panamá al Mercado Común del Sur (Mercosur) se discutirá en segundo debate en menos de 15 días.

La decisión de acelerar el proceso se tomó después de una serie de consultas a nivel provincial que están por concluir en Colón, Darién y Bocas del Toro.

Según Herrera, este proceso demuestra una colaboración sin precedentes entre el Ejecutivo y el Legislativo, una señal de que ambos poderes están comprometidos con las medidas necesarias para el desarrollo del país.

Además aclaró que el acuerdo alcanzado con Mercosur no es un tratado de libre comercio, sino un marco legal que permitirá a Panamá iniciar conversaciones con los países miembros de este bloque.

“En su momento dado, si se llega a un acuerdo con algún país se analizará rubro por rubro y país por país,” explicó el presidente de la Asamblea, quien además fue enfático al asegurar que cualquier acuerdo que afecte negativamente a este sector no recibirá prioridad en la Asamblea.