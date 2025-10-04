ADAP: Ventas de autos nuevos en Panamá crecerían 8 % en 2025

Anualmente, el sector aporta al fisco panameño cerca de $300 millones. Además, las empresas miembro de la ADAP sostienen más de 5,000 empleos directos y 14,400 indirectos, lo que convierte al comercio automotriz en una pieza clave para miles de familias panameñas.'No solo vendemos vehículos; vendemos movilidad, progreso y futuro. El legado de ADAP está en marcha y, juntos, los próximos 75 años nos llevarán aún más lejos', expresó Fernando Tristán, presidente de ADAP.La junta directiva 2025 de la ADAP la preside, Fernando Tristan, quien ocupa la vicepresidencia de Ventas de Grupo Sílaba, S. A.. Le acompañan, Javier Díaz como vicepresidente y gerente general de Ricardo Pérez; Raúl Abadía, como secretario y vicepresidente Comercial de Petroautos; Gustavo De Luca, como sub-secretario y CEO de Grupo FASA; Raúl Civiello como tesorero y gerente general de Alemautos Panamá, Anthony Salerno como fiscal y CEO de Bahía Motors, Bogdan Batinovich como vocal y gerente general de Distibuidora David Prestige Motors; Miguel Duran como vocal y gerente de Marca de Consúltenos. y Diego Poma, expresidente asesor y gerente de país para el grupo Excel Automotriz.En agosto, ADAP juramentó a tres distribuidores de marcas automotrices entre ellas: Fotón, representada en Panamá por Grupo Excel Panamá; Soueast, perteneciente a Petromotors, S.A; y JIM, de la empresa Cincuentenario Mobility, S.A.