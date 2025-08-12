Adelanto del cierre fiscal 2025 busca mayor orden: MEF

La circular estipula que no se puede iniciar ningún nuevo proyecto o programa que genere compromisos dentro de la presente vigencia fiscal después del 30 de septiembre de 2025. Los procesos administrativos y de fiscalización de la gestión de cuentas de proveedores que lleguen a facturarse en los meses de octubre a diciembre de 2025, deben quedar debidamente devengadas y refrendadas para poder ser consideradas reservas de caja.Exceptuarán de este control de cierre de septiembre condicionadas al flujo de diciembre del 2025 las gestiones de planillas, alquileres y servicios básicos, deuda, controles de servicios recurrentes y en ejecución, medicamentos e insumos médicos y el combustible.El calendario de cierre se hizo bajo una base de lineamientos específicos, tales como: procurar que el gasto de inversión pública logre mayor atención posible sus procesos presupuestarios y contables. Además, que cumplan su ciclo hasta el pagado dentro de la vigencia fiscal 2025.Para Chapman, el adelanto del cierre del año fiscal instruirá a las instituciones a hacer, como todos los años, una gestión proactiva de su presupuesto para completar y cubrir con todos los compromisos que habían tenido.'Lo que estamos buscando es aplicando las mejores prácticas internacionales en términos de gestión presupuestaria. Además de que el cierre del año fiscal sigue siendo el 31 de diciembre', concluyó.