BALONCESTO

AmeriCup: Panamá y sus tres armas para el torneo

La selección de baloncesto de Panamá aprovechará la Copa Latina como preparación para la FIBA AmeriCup 2025, que se disputará en Managua del 22 al 31 de agosto. Fepaba
Por
Kathyria Caicedo
  • 13/08/2025 09:53
La selección de baloncesto de Panamá, la llamada ´Roja sin mangas’, se alista para su participación en la FIBA AmeriCup 2025 y terminará su preparación con la Copa Latina.

Luego de revelarse la lista de convocados, la selección de baloncesto de Panamá se ha mantenido concentrada en la Arena Roberto Durán, donde se disputará la Copa Latina, del 17 al 19 de agosto.

El argentino Gonzalo García, coach de Panamá, adelantó que la Copa Latina “nosotros la tomamos como un torneo de preparación” rumbo a la FIBA AmeriCup.

Panamá no es el único equipo que afianzará su camino a la FIBA AmeriCup, ya que el torneo amistoso de Copa Latina contará con la participación de los quintetos de Brasil, Argentina y Uruguay.

El debut de Panamá en la Copa Latina será el 17 de agosto, ante Argentina en el partido de cierre de la jornada inaugural del torneo.

¿Cuál es el plan de García para Panamá en la AmeriCup?

“Puede haber equipos con más estatura que nosotros, con más talento seguramente, pero no puede haber un equipo con más agresividad e intensidad que el panameño, porque la condición atlética nuestra está y la juventud brota por los poros”, afirmó García durante los entrenamientos de este martes de la selección de baloncesto de Panamá.

Agresividad e intensidad serán las claves en esta propuesta de Gonzalo García para la FIBA AmeriCup, que suma varias figuras jóvenes.

“En nuestra cabeza había un programa pensado más en el equipo que terminó jugando con Brasil acá en la última ventana (del clasificatorio). Lamentablemente, no se pudo contar con el grueso de esos jugadores. Ahora apelamos a un equipo joven que se pueda seguir desarrollando, que tenga un rostro internacional para futuras convocatorias”, agregó el coach de Panamá.

En la FIBA AmeriCup 2025, el quinteto de Panamá forma parte del Grupo B con Venezuela, Canadá y Puerto Rico. El debut de Panamá será el 22 de agosto ante Puerto Rico.

