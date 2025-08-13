AmeriCup: Panamá y sus tres armas para el torneo

Luego de revelarse la lista de convocados, la selección de baloncesto de Panamá se ha mantenido concentrada en la Arena Roberto Durán, donde se disputará la Copa Latina, del 17 al 19 de agosto.

El argentino Gonzalo García, coach de Panamá, adelantó que la Copa Latina “nosotros la tomamos como un torneo de preparación” rumbo a la FIBA AmeriCup.

Panamá no es el único equipo que afianzará su camino a la FIBA AmeriCup, ya que el torneo amistoso de Copa Latina contará con la participación de los quintetos de Brasil, Argentina y Uruguay.

El debut de Panamá en la Copa Latina será el 17 de agosto, ante Argentina en el partido de cierre de la jornada inaugural del torneo.