AmeriCup: Panamá y sus tres armas para el torneo

Luego de revelarse la lista de convocados, la <b><a href="/tag/-/meta/seleccion-de-panama-de-baloncesto">selección de baloncesto de Panamá</a></b> se ha mantenido concentrada en la Arena Roberto Durán, donde se disputará la <b>Copa Latina, del 17 al 19 de agosto.</b> El argentino <b>Gonzalo García, coach de Panamá</b>, adelantó que la Copa Latina <i>'nosotros la tomamos como un torneo de preparación' </i>rumbo a la <b>FIBA AmeriCup</b>.Panamá no es el único equipo que afianzará su camino a la FIBA AmeriCup, ya que el torneo amistoso de Copa Latina contará con la participación de los quintetos de Brasil, Argentina y Uruguay.El debut de Panamá en la Copa Latina será el 17 de agosto, ante Argentina en el partido de cierre de la jornada inaugural del torneo.