Aduanas recauda $1,300.9 millones en 2025 y supera ingresos del año previo

La Autoridad Nacional de Aduanas cerró el año 2025 con un incremento en sus recaudaciones, que alcanzaron $1,300.99 millones, lo que representa un aumento del 5 % en comparación con el período anterior, detalló en un comunicado de prensa, Sheila Hernández, asesora del despacho superior.

Al hacer un balance de las cifras, Hernández explicó que estos resultados responden al fortalecimiento de los controles aduaneros y a la ejecución de operativos especiales, entre ellos “Navidad sin Contrabando”, desarrollado desde el 15 de octubre, que permitió incautaciones por un monto superior a $2,597,371.

En el marco de estas acciones, informó se realizaron 52 retenciones de mercancías falsificadas vinculadas a violaciones de propiedad intelectual, además de la incautación de licores y otros productos.

El desempeño positivo en las recaudaciones también estuvo acompañado por avances en materia de control y seguridad en los recintos portuarios.

La entidad aduanera adelantó que continuará en 2026 con el seguimiento en las terminales marítimas, apoyada en un esquema de cooperación internacional que incluye una Declaración Conjunta suscrita con países de la Unión Europea, así como con Francia, Bélgica y Países Bajos, para fortalecer el intercambio de información e inteligencia.

“Estos documentos responden a la voluntad de trabajar en equipo contra el comercio ilegal, una herramienta estratégica que sitúa a Panamá como eslabón para el comercio seguro y transparente”, destacó la Directora General de la aduana de Panamá Soraya Valdivieso, en un comunicado difundido por la ANA el 10 de diciembre, tras la firma de la declaración conjunta entre los directores de las Aduanas de Bélgica, Francia, Países Bajos y Panamá, para impulsar el intercambio de experiencias e información operativa en la lucha contra el narcotráfico.

Como parte de esta estrategia, Aduanas ha contado con el respaldo de la Fuerza de Tarea Portuaria, el Centro de Monitoreo y Videovigilancia, la plataforma SIGA y la incorporación de nuevos escáneres para agilizar las inspecciones, particularmente en la Zona Libre de Colón.

De igual forma, se mantiene el trabajo conjunto con Tocumen, S.A. para reorganizar los carriles y acelerar los procesos de revisión de los usuarios de la terminal aérea.

De cara a 2026, la Autoridad Nacional de Aduanas prevé dar continuidad a las acciones de control en las terminales portuarias y avanzar en la inauguración del Programa de Integración Logística Aduanera en la frontera entre Panamá y Costa Rica, con el objetivo de fortalecer la recaudación, la seguridad y la eficiencia del sistema aduanero.