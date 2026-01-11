  1. Inicio
Aeropuertos de América Latina y el Caribe renuevan su Consejo de ACI-LAC

El nuevo Comité lo preside Juan José Salmón, CEO de Lima Airport Partners (Perú),
Mileika Lasso
  12/01/2026

Airports Council International – Latin America and the Caribbean (ACI-LAC) inició el período 2026–2027 con la entrada en funciones de su nuevo Consejo Directivo, una instancia clave para la gobernanza del sector aeroportuario regional.

Desde el 1 de enero de 2026, el nuevo Comité Ejecutivo está presidido por Juan José Salmón, director ejecutivo de Lima Airport Partners (Perú), quien asume el liderazgo con una agenda orientada a fortalecer el rol estratégico de los aeropuertos como nodos de conectividad, impulsores del desarrollo económico y facilitadores de la integración regional.

El equipo directivo lo completa un grupo de vicepresidentes que reflejan la diversidad geográfica y operativa del sector: Martín Zazueta (Grupo Aeroportuario del Pacífico – GAP, México), Ezequiel Barrenechea (Corporación America, Argentina), Santiago Yus (Aena Brasil, Brasil) y Ricardo Hernández (Aeris Holding, Costa Rica). La tesorería estará a cargo de Evans Avendaño (Aeropuertos del Perú – ADP), mientras que Monika Infante participa como pasada presidenta, aportando continuidad institucional.

“El inicio de este nuevo período representa una oportunidad clave para seguir consolidando a los aeropuertos de América Latina y el Caribe como motores de conectividad, desarrollo económico y cohesión social”, afirmó Salmón.

El directivo subrayó que la gestión estará enfocada en el trabajo colaborativo con los miembros y aliados estratégicos para enfrentar los retos del sector, desde la eficiencia operativa hasta la sostenibilidad ambiental y la resiliencia ante eventos externos.

En un contexto en el que los aeropuertos enfrentan presiones por mayores inversiones en infraestructura, digitalización de procesos y adaptación a nuevas exigencias ambientales, el nuevo Consejo buscará reforzar su posición como interlocutor ante gobiernos, organismos multilaterales y actores de la industria.

