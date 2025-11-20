¡Alerta en Panamá!: crecen los ataques de phishing en plena fiebre de descuentos

A medida que aumentan las compras en línea por las ofertas de fin de año, los navegadores de la internet se convierten en un blanco creciente para el phishing millones de intentos de fraude amenazan la actividad comercial y la seguridad de los consumidores en periodos dinámicos para el mercado, un riesgo del que no escapa Panamá.

Un informe internacional revela que América Latina y el Caribe sufrió más de $1.2 mil millones de ataques de phishing en el último año, en promedio 3.5 millones de ataque al día.

Los especialistas alertan que la amenaza sigue siendo una de las más rentables del cibercrimen y se pone “en oferta” durante el Black Friday, porque mientras miles de personas buscan descuentos en internet, los delincuentes van tras sus datos personales, información bancaria y dinero.

Panamá sufre 6,3 millones de ataques de phishing en menos de un año

En el último año, solo Costa Rica registró 7,9 millones de ataques, en promedio 21 mil al día; Guatemala 6,4 millones, unos 17 mil al día; Panamá 6,3 millones ataques, unos 17 mil al día, República Dominicana 4 millones en el último año, reportando 11 mil al día; y El Salvador 2,5 millones, 7 mil a día.

Se estima que el 29 % de los usuarios afectados en la región han perdido entre $100 y $500 en fraudes al comprar en línea, arroja el Panorama de Amenazas para América Latina de Kaspersky. En relación con los usuarios afectados por fraudes al comprar en línea, Costa Rica reportó un 39 %; Guatemala 19 % y Panamá un 12 %, detalló.

“El phishing destaca por ser un modelo de ataque masivo, automatizado y de bajo costo, lo que lo convierte en una herramienta muy rentable para los delincuentes, especialmente en épocas como el Black Friday”, dijo Carolina Mojica, gerente de productos para el Consumidor para las regiones Norte y Sur de América Latina, de la compañía multinacional rusa dedicada a la seguridad informática y con presencia en aproximadamente 200 países del mundo.

El estudio explica que para llegar al robo de dinero, los estafadores despliegan una cadena de engaños que comienza con ofertas y notificaciones falsas, trampas que prometen descuentos increíbles y activan la emoción de comprar antes de pensar. Así muchas de estas cadenas llegan a través de redes sociales: publicaciones, anuncios o perfiles que imitan tiendas reconocidas o pequeños negocios con “descuentos exclusivos”.

Otras adoptan la forma de mensajes, correos o llamadas que, además de ofrecer promociones, alertan sobre “problemas con tu pedido” o “fallas en el pago” para provocar una reacción inmediata.

Según el informe, el 50 % de los latinoamericanos ya ha sido víctima de fraudes que aprovechan estos impulsos. En la región centroamericana, los guatemaltecos registran un 54 %; Panamá un 53 % y los costarricenses un 52 %.

Advierte que cada clic apresurado que dé una persona conlleva el riesgo de acceder a sitios fraudulentos, donde los ciberdelincuentes hacen gala de sus trampas más convincentes: crean portales casi idénticos a los originales, cambian letras en la dirección web y copian diseños, logotipos y secciones completas para simular una experiencia real de compra.

Peor aún, algunos fingen ser grandes marcas; otros, pequeños comercios con páginas recién creadas, fotos atractivas y reseñas inventadas, las cuales son tan convincentes que el 60 % de los latinoamericanos no sabe reconocer un sitio falso y cae en uno, donde se convierte en víctima del robo de datos y dinero.

El documento explica que en esta etapa, los procesos de pago parecen legítimos, pero los datos personales compartidos: nombre, correo, teléfono o información bancaria, no van a un sistema seguro, sino directo a manos de los estafadores.

Y, advierte que con esa información pueden clonar tarjetas, hacer cargos no autorizados, suplantar la identidad de las víctimas o vender sus datos en el mercado negro.

Se estima que en la región, uno de cada tres usuarios ya ha sido víctima de fraude con cuentas o tarjetas bancarias. En Centroamérica, específicamente en Guatemala se registra un 37 %; Costa Rica 34 %; mientras que Panamá un 21 %.

“Con un solo envío, pueden alcanzar a miles de usuarios y adaptar el engaño a distintas plataformas. Cada descuido puede traducirse en pérdidas económicas y en una menor confianza hacia el comercio digital. La verdadera protección empieza antes de comprar, con precaución y verificación desde el primer clic”, puntualizó Mojica.

Recomendaciones

Para evitar caer en fraudes y ser víctimas de los ciberdelincuentes durante la temporada alta de promociones por las compras de fin de año, los expertos aconsejan las siguientes prácticas digitales:

1. Filtra las ofertas falsas antes de dar clic. No todo lo que brilla en internet es un descuento real. Desconfía de mensajes o anuncios que prometan promociones increíbles o que te presionen para comprar “ahora o nunca”. Antes de pagar, verifica:

●Que la página tenga candado en la barra de direcciones y comience con https.

●Que el diseño, las imágenes y textos sean claros y profesionales.

●En redes sociales, que el vendedor exista realmente: cuenta verificada, comentarios auténticos y fechas coherentes. Si algo te parece sospechoso, mejor ignóralo y busca la tienda oficial.

2. Protege tus datos personales y bancarios. Piensa en tu información como tu cartera: no la saques en cualquier sitio.

●Evita ingresar datos financieros en apps o sitios sospechosos.

●Usa tarjetas digitales con códigos de seguridad dinámicos (cambian con cada compra).

●Nunca compartas contraseñas ni datos bancarios por correo, mensaje o llamada, aunque parezcan de la tienda, tu banco o del servicio de paquetería.

●Activa alertas de compra para recibir notificaciones inmediatas si alguien intenta usar tus tarjetas sin autorización.

3. Compra desde un dispositivo protegido. Hoy la mayoría de las compras se hacen desde el celular y será el carrito con el que recorreremos las tiendas, así que necesita protección.

●Instala soluciones de seguridad, como Kaspersky Premium, que detecten links de phishing, bloqueen sitios falsos y protejan tus pagos en línea.

●Mantén tus dispositivos y aplicaciones actualizados para evitar vulnerabilidades.

●Evita conectarte a redes públicas al hacer compras.