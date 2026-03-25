Alianza estratégica por el agro: Panamá apuesta por la tecnificación para un arroz más sostenible

En medio de los retos que enfrenta el sector productor del país, el ministro de Desarrollo Agropecuario, Roberto Linares, participó este miércoles 25 de marzo en el lanzamiento de “Panamá crece en arroz”, una alianza estratégica entre productores, banca y empresas diseñada para transformar el cultivo del grano en una actividad más eficiente, sostenible y rentable.

Este lanzamiento ocurre luego de que el Consejo de Gabinete aprobara este martes, 24 de marzo, la Resolución N°.21-26, que autoriza un crédito adicional suplementario por la suma de $43,739,671.00 para el Presupuesto General del Estado 2026.

Al respecto, el ministro expresó su satisfacción por la obtención de estos fondos destinados específicamente a saldar deudas pendientes relacionadas con las compensaciones de precios y la Ley de Granos, inyectando estabilidad financiera al sector de forma previa a la ejecución del nuevo programa.

Durante el evento, se abordaron los desafíos más apremiantes de la industria, intercambiando visiones sobre productividad, gestión de riesgos y la adopción de nuevas tecnologías.

El titular del MIDA reafirmó el respaldo del Gobierno Nacional a este esfuerzo articulado, destacando que la administración estatal acuerpa esta iniciativa y cualquier otra que vaya en beneficio del sector agropecuario. Asimismo, acotó que el programa es una herramienta fundamental donde la banca jugará un rol clave mediante un modelo integral que incluye financiamiento alineado al ciclo productivo, acompañamiento técnico en campo y herramientas digitales de monitoreo agrícola.

Finalmente, ante la preocupación por el alza internacional de los combustibles, el jefe de la cartera agropecuaria aseguró que se mantienen conversaciones constantes con la industria para buscar alternativas que permitan mitigar el impacto del costo de los insumos en la cadena de producción. Con este conjunto de medidas —el pago de compromisos pendientes y la implementación de tecnología de punta—, Panamá busca blindar su producción arrocera frente a la volatilidad del mercado global.