Crecida de ríos afecta suministro de agua en Chiriquí: tres potabilizadoras paralizadas

El Instituto de Acueductos y Alcantarillados Nacionales (Idaan) informó la mañana de este domingo 7 de junio que tres plantas potabilizadoras ubicadas en la provincia de Chiriquí se mantienen fuera de operaciones debido a la crecida de ríos y alta turbidez registrada en sus fuentes de agua cruda.

A través de una publicación en su cuenta oficial de X, la entidad detalló que las plantas afectadas son las de Divalá, en el distrito de Alanje, así como las de Santa Marta y San Francisco, ambas ubicadas en el distrito de Bugaba.

Como consecuencia de esta situación, el suministro de agua potable se encuentra temporalmente interrumpido en varias comunidades.

En el área de influencia de la planta de Divalá, los sectores afectados son Divalá centro, El Estadio, El Orégano y partes de Nuevo México y Vista Hermosa.

Mientras tanto, la suspensión del servicio en la planta de Santa Marta impacta a las comunidades de Santa Marta, Santa Marta Norte, Santo Domingo, La Estrella y Manchuila.

Por su parte, la salida de operación de la planta de San Francisco afecta a los residentes de San Francisco, San Andrés y áreas aledañas.

El Idaan explicó que la medida responde a las condiciones que presentan las fuentes hídricas tras el aumento del caudal y la elevada turbidez del agua, factores que dificultan el proceso de potabilización y obligan a suspender temporalmente las operaciones.