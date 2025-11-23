Apede advierte que la revisión del salario mínimo no aborda los problemas de fondo

La Asociación Panameña de Ejecutivos de Empresa (Apede) señaló este domingo 23 de noviembre que la revisión del salario mínimo se ha convertido en un debate rutinario que no atiende las causas estructurales del mercado laboral.

Mientras los trabajadores reclaman por el alto costo de la vida y los empleadores alertan sobre la posible pérdida de empleos, especialmente en las Mipymes, el gremio advirtió que miles de panameños siguen atrapados entre ambas posturas.

Según datos citados por Apede, el 50% de la población ocupada no agrícola trabaja en la informalidad, sin contrato, sin cotizar en la Caja de Seguro Social y con acceso limitado al crédito, lo que compromete su futuro económico.

Además, el 29% de los asalariados privados gana salario mínimo y el 71% supera ese umbral, un panorama que demuestra que el salario mínimo por sí solo no resuelve el alto costo de vida.

El gremio agregó que esta revisión no pierde importancia, pero sí requiere un enfoque más integral, especialmente porque la comisión que regula el proceso fue creada hace casi medio siglo, en un país con dinámicas laborales muy distintas a las actuales, marcadas por la digitalización y la automatización.