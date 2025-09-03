Aranceles de Trump enfrentan fallo clave: empresas podrían recuperar miles de millones

Según información de CNN, gran parte de los aranceles de Donald Trump enfrentan una prueba definitiva tras el dictamen de un tribunal de apelaciones que concluyó que el presidente utilizó de forma indebida la Ley de Poderes Económicos de Emergencia Internacional.Trump aplicó esa normativa para imponer tarifas de hasta 50 % a India y Brasil, y hasta 145 % a importaciones de China, lo que obligó a empresas estadounidenses a pagar más de 210.000 millones de dólares en tributos ahora considerados ilegales.