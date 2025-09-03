Chiquita contratará a los primeros 3.000 trabajadores para su regreso a Panamá

La empresa bananera Chiquita iniciará en septiembre la contratación de los primeros 3.000 trabajadores, que llegarán a las fincas después de haberse suspendido las operaciones, confirmó el presidente de la Cámara de Comercio, Juan Arias, a La Estrella de Panamá.

Dichas contrataciones forman parte de un esquema que ha establecido la empresa para agregar a 2.000 trabajadores más en febrero de 2026, para así tener un total de 5.000 en menos de seis meses.

Para este retorno paulatino, el presidente de la Cámara de Comercio explicó que las intenciones de Chiquita en septiembre serán las de hacer un estudio para conocer cómo se encuentran las condiciones de sus plantaciones.

“Hay que entender que el tema del banano es bastante complicado, desde el mantenimiento del mismo, entre los principales trabajos es que tienen que deshojar. A la vez que hay un hongo que le cae a la planta”, mencionó Arias.

Todo esto, aseguró, se acordó en el memorando de entendimiento logrado el pasado viernes 29 de agosto, entre los ejecutivos de Chiquita y el Gobierno, en un encuentro en Brasil, después de que la empresa decidiera suspender operaciones a raíz de las afectaciones económicas por las protestas de mayo y junio en Bocas del Toro, provincia donde se encuentran sus fincas bananeras.

La ministra de Trabajo y Desarrollo Laboral, Jackeline Muñoz, recordó que el proceso de contratación comenzará luego de la verificación del estado de las fincas.

Por lo tanto, adelantó que los ingenieros de Chiquita llegarán esta semana y posteriormente determinarán qué clase de mano de obra comenzaría funciones, por ejemplo, las relacionadas a la limpieza de las fincas y del mantenimiento de las plantas.