Chiquita contratará a los primeros 3.000 trabajadores para su regreso a Panamá

Arias destacó que el regreso de Chiquita 'es un logro' del país y aclaró que la empresa decidió quedarse, pese a tener ofertas de otros países que le ofrecían todo, sin embargo, dijo, ninguna tenía la tierra de Panamá.'Ahora Chiquita regresa a Panamá para producir el mejor banano del mundo', contó el empresario, quien formó parte de la delegación que negoció con la multinacional.El memorando también establece la creación de una mesa técnica integrada por el Estado y la empresa, para dar seguimiento a los compromisos y velar por su cumplimiento.El presidente José Raúl Mulino expresó que el acuerdo alcanzado traerá de vuelta la estabilidad a Bocas del Toro. 'Siempre trabajaré en favor de la inversión, la producción y la generación de empleos', expresó Mulino en un mensaje al país. 'Lo que pasó, pasó; ahora debemos enfocarnos en ordenar el país en beneficio de las familias panameñas, en este caso, particularmente de los bocatoreños', apuntó.Mientras que Carlos López Flores, presidente de Chiquita, expresó que 'este acuerdo marca una nueva etapa en la que vamos a reiniciar labores en el país bajo un modelo nuevo de operación, que es más sostenible, moderno y eficiente, generando empleos dignos y contribuyendo al desarrollo económico y social del país y de la provincia'.