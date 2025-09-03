¿A dónde va Vamos?

Aunque no son los únicos, la corrupción y la opacidad que la acompaña son dos cánceres que corroen la salud del régimen político panameño y lastran toda posibilidad de desarrollo social y la ampliación de las libertades democráticas. En efecto, la corrupción recorre todo el entramado institucional del Estado, desde los corregimientos a los ministerios, y en razón de ello la opacidad se hace necesaria en su condición de encubridora de los pequeños y grandes actos de corrupción.No creo necesario recurrir a los grandes y estremecedores actos de corrupción que ya no nos sorprenden dada su cotidianidad. Solo recurriré a unos pocos ejemplos que, por descarados y públicos, nos indican la gravedad de la situación:La descentralización paralela afecta por corrupción a centenares de corregimientos, afectando a centenares de millones de balboas.Siete instituciones del Estado suman $170 millones en seguros privados, dejando en claro de esta perversa manera que los servicios de salud que brinda el Estado no son confiables para estos privilegiados.Hay instituciones como el Tribunal Electoral en que sus funcionarios son beneficiarios de seguros de vida y parcialmente del de sus automóviles.La Asamblea Nacional recibe alrededor de 100 millones anuales para su funcionamiento, cuando hay diputados actuales y del pasado que aseguran que podría funcionar perfectamente con 30 millones anuales. Y para colmo de la opacidad de estas 'pequeñas' corruptelas, la Dirección General de Contrataciones Públicas no puede proporcionar información sobre los beneficiarios finales de las empresas que participan en licitaciones públicas de cuantía mayor de $500.000. Con ello se blindan por ley actos de dudosa licitud.Queda claro que el oxígeno de la corrupción es la opacidad; sin ella, la corrupción se reduciría a hechos aislados. Por el contrario, la corrupción como cáncer de la sociedad requiere necesariamente de la opacidad para poder alcanzar el grado de metástasis y corroer todo el cuerpo del Estado.