ARAP sanea deuda inmobiliaria por $1.4 millones en fase de modernización y traslado

a <b><a href="/tag/-/meta/arap-autoridad-de-los-recursos-acuaticos-de-panama">Autoridad de los Recursos Acuáticos de Panamá (ARAP)</a></b> busca sanear sus finanzas institucionales al solicitar a la Comisión de Presupuesto de la <b><a href="/tag/-/meta/an-asamblea-nacional">Asamblea Nacional</a></b> un crédito adicional de <b>$1.4 millones</b>. El objetivo es liquidar la <b>deuda acumulada por concepto de alquiler y mantenimiento de su sede central</b>, el histórico edificio Riviera, ubicado entre la avenida Justo Arosemena y calle 45, en el corregimiento de Bella Vista, ciudad de Panamá.Este movimiento financiero es clave para la entidad, que está inmersa en un proceso de <b>modernización institucional y planea la posible reubicación de su sede</b>, adelantó el administrador de la ARAP, <b>Eduardo Carrasquilla</b>, al presentar la solicitud ante la Asamblea, aclarando que <b>no se trata de un traslado de partida, sino del uso estratégico de fondos propios</b>.Los fondos para cubrir la deuda provienen del saldo en caja y banco de la ARAP, específicamente de un superávit presupuestario generado por la recaudación de ingresos en 2025. Carrasquilla mostró que la <b>Tesorería Nacional </b>certificó que la cuenta de la ARAP contaba con un saldo de <b>$4.2 millones </b>al 30 de septiembre de 2025, con ingresos totales por más de <b>$4.8 millones</b> de enero a septiembre de 2025, respaldando la operación.El pago de<b> $1.4 millones </b>cubre la totalidad de la deuda de arrendamiento y mantenimiento de los períodos <b>2022 al 2025</b>. A pesar de que la deuda abarca cuatro años, Carrasquilla afirmó que el dueño del inmueble, que es administrado por la figura de fideicomiso, <b>no ha reclamado intereses ni morosidad adicional</b> a lo establecido en el contrato.La ARAP alquila el edificio <b>Riviera</b>, un inmueble con aproximadamente <b>100 años de antigüedad</b> y significativo valor histórico, desde el año <b>2011</b>.