Argentina se prepara para el salto del cobre

En este escenario, el gobierno del presidente Javier Milei impulsa el desarrollo minero mediante el Régimen de Incentivo a las Grandes Inversiones (RIGI) y reformas orientadas a atraer capital internacional hacia proyectos de gran escala. En esa línea, el Senado argentino aprobó este jueves un proyecto oficial que modifica la Ley de Glaciares para permitir actividades mineras en zonas periglaciales definidas por las provincias, una medida que ha generado rechazo de organizaciones ambientalistas.El Ejecutivo sostiene que la reforma busca impulsar inversiones y dinamizar el sector minero —especialmente en litio, cobre y oro— como parte de su estrategia para atraer capitales. El proyecto aún debe ser aprobado por la Cámara de Diputados para convertirse en ley. La gran minería del cobre, intensiva en capital y orientada principalmente a la exportación, podría permitir que Argentina siga la senda de Chile y Perú y se consolide como un proveedor estratégico para los mercados internacionales. En un discurso pronunciado en noviembre 2025, al anunciar la iniciativa, Milei afirmó que el proyecto permitiría 'de una vez por todas' a los argentinos 'comenzar a aprovechar nuestra riqueza natural'.Con recursos abundantes, proyectos avanzados y una demanda global impulsada por la transición energética, Argentina enfrenta una oportunidad histórica: transformar su potencial geológico en producción sostenida y posicionar al cobre como uno de los pilares económicos del país en las próximas décadas.