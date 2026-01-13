  1. Inicio
Autoridades panameñas realizan inventario nacional de arroz para garantizar el abastecimiento

El inventario físico de arroz es clave para medir la disponibilidad del grano básico de la dieta de los panameños.
Por
Mirta Rodríguez P.
  • 14/01/2026 00:00
El primer inventario físico de arroz del año ofrecerá una radiografía actualizada del suministro del grano básico en todo el país, y será clave para anticipar decisiones sobre importación, planificación y estabilidad del mercado

Con el objetivo de conocer el nivel real de abastecimiento y anticipar decisiones clave para el mercado nacional, se inició en todo el país el primer inventario físico de arroz correspondiente al año 2026, una herramienta fundamental para garantizar la disponibilidad de este grano básico en la dieta de los panameños y preservar la estabilidad del suministro en los próximos meses.

El inventario se desarrolla en molinos, piladoras, bodegas, distribuidoras, diversos establecimientos de comercio al por menor y otros, con el fin de recopilar datos sobre la disponibilidad del arroz en sus distintas presentaciones, tanto en cáscara como pilado, y así conformar una radiografía integral de la oferta actual del producto en todo el país, informó el Ministerio de Desarrollo Agropecuario (MIDA).

La recolección de información se lleva a cabo del lunes 12 al viernes 16 de enero de 2026 y los resultados obtenidos servirán como parámetros para la toma de decisiones, particularmente para determinar si será necesario recurrir a la importación del grano ante un posible desabastecimiento, así como para establecer la cantidad requerida para suplir la demanda del mercado nacional en los próximos meses y evitar desequilibrios que puedan afectar tanto a consumidores como a comerciantes.

Según la información suministrada este primer inventario físico del grano correspondiente a 2026 permitirá evaluar la existencia del producto y planificar la oferta durante los próximos meses, fortaleciendo la capacidad de respuesta ante cambios en la disponibilidad y contribuyendo a la previsión de políticas de abastecimiento más eficaces.

Durante el inventario, la variable principal que se analiza es la existencia total de arroz a nivel nacional dentro de un período determinado, permitiendo así anticipar desbalances entre la producción local y la demanda, y garantizar un abastecimiento adecuado para los consumidores, con una lectura más clara de tendencias y variaciones desde los distintos eslabones de la cadena de suministro.

En este inventario participan diversas instituciones del sector agropecuario y económico, como el Instituto de Mercadeo Agropecuario (IMA), el Instituto de Seguro Agropecuario (ISA), el Banco de Desarrollo Agropecuario (BDA), el Banco Nacional de Panamá (BNP), el Instituto de Innovación Agropecuaria de Panamá (IDIAP), la Autoridad de Protección al Consumidor y Defensa de la Competencia (Acodeco), las Direcciones Regionales de Servicios Agropecuarios del MIDA, la Asociación Nacional de Molineros de Arroz (Analmo) y asociaciones de productores de arroz.

El último inventario realizado entre el 26 y 30 de mayo de 2025 registró una disponibilidad total de 2,806,361.94 quintales de arroz en todo el país, cifra que ahora sirve como punto de comparación para evaluar la evolución del mercado en 2026 y ajustar la planificación del abastecimiento durante todo el año.

Consumo per cápita

Panamá está entre los países con mayor consumo de arroz en el mundo. Se estima que cada panameño consume en promedio unas 154 libras de arroz al año, (una de las tasas más altas de la región cuyo promedio es de 55 libras por persona), lo que evidencia el papel central de este grano en la dieta nacional. A nivel del país, el consumo mensual supera los 431,000 quintales, según datos del Ministerio de Comercio e Industrias (MICI).

El consumo nacional anual es de 9.2 millones quintales en cáscara limpio y seco, y mensual de 719,399.82 quintales, según cálculos estimados por Autoridad Nacional de Aduanas, Acodeco y la Dirección de Agricultura (año 2024), señala un informe de la Dirección de Agricultura y Unidad de Planificación del Ministerio de Desarrollo Agropecuario (MIDA) de 2025.

