Autoridades panameñas realizan inventario nacional de arroz para garantizar el abastecimiento

Con el objetivo de conocer el nivel real de abastecimiento y anticipar decisiones clave para el mercado nacional, se inició en todo el país el primer inventario físico de arroz correspondiente al año 2026, una herramienta fundamental para garantizar la disponibilidad de este grano básico en la dieta de los panameños y preservar la estabilidad del suministro en los próximos meses.

El inventario se desarrolla en molinos, piladoras, bodegas, distribuidoras, diversos establecimientos de comercio al por menor y otros, con el fin de recopilar datos sobre la disponibilidad del arroz en sus distintas presentaciones, tanto en cáscara como pilado, y así conformar una radiografía integral de la oferta actual del producto en todo el país, informó el Ministerio de Desarrollo Agropecuario (MIDA).

La recolección de información se lleva a cabo del lunes 12 al viernes 16 de enero de 2026 y los resultados obtenidos servirán como parámetros para la toma de decisiones, particularmente para determinar si será necesario recurrir a la importación del grano ante un posible desabastecimiento, así como para establecer la cantidad requerida para suplir la demanda del mercado nacional en los próximos meses y evitar desequilibrios que puedan afectar tanto a consumidores como a comerciantes.

Según la información suministrada este primer inventario físico del grano correspondiente a 2026 permitirá evaluar la existencia del producto y planificar la oferta durante los próximos meses, fortaleciendo la capacidad de respuesta ante cambios en la disponibilidad y contribuyendo a la previsión de políticas de abastecimiento más eficaces.

Durante el inventario, la variable principal que se analiza es la existencia total de arroz a nivel nacional dentro de un período determinado, permitiendo así anticipar desbalances entre la producción local y la demanda, y garantizar un abastecimiento adecuado para los consumidores, con una lectura más clara de tendencias y variaciones desde los distintos eslabones de la cadena de suministro.

En este inventario participan diversas instituciones del sector agropecuario y económico, como el Instituto de Mercadeo Agropecuario (IMA), el Instituto de Seguro Agropecuario (ISA), el Banco de Desarrollo Agropecuario (BDA), el Banco Nacional de Panamá (BNP), el Instituto de Innovación Agropecuaria de Panamá (IDIAP), la Autoridad de Protección al Consumidor y Defensa de la Competencia (Acodeco), las Direcciones Regionales de Servicios Agropecuarios del MIDA, la Asociación Nacional de Molineros de Arroz (Analmo) y asociaciones de productores de arroz.

El último inventario realizado entre el 26 y 30 de mayo de 2025 registró una disponibilidad total de 2,806,361.94 quintales de arroz en todo el país, cifra que ahora sirve como punto de comparación para evaluar la evolución del mercado en 2026 y ajustar la planificación del abastecimiento durante todo el año.