Autoridades panameñas realizan inventario nacional de arroz para garantizar el abastecimiento

Panamá está entre los países con mayor consumo de arroz en el mundo. Se estima que cada panameño consume en promedio unas 154 libras de arroz al año, (una de las tasas más altas de la región cuyo promedio es de 55 libras por persona), lo que evidencia el papel central de este grano en la dieta nacional. A nivel del país, el consumo mensual supera los 431,000 quintales, según datos del Ministerio de Comercio e Industrias (MICI).El consumo nacional anual es de 9.2 millones quintales en cáscara limpio y seco, y mensual de 719,399.82 quintales, según cálculos estimados por Autoridad Nacional de Aduanas, Acodeco y la Dirección de Agricultura (año 2024), señala un informe de la Dirección de Agricultura y Unidad de Planificación del Ministerio de Desarrollo Agropecuario (MIDA) de 2025.