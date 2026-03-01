Betania impulsa ecosistema emprendedor con tecnología, capacitación y acceso a capital

Con el objetivo de transformar a Betania en un referente de emprendimiento, la Junta Comunal, liderada por el representante Humberto Echeverría, puso en marcha una hoja de ruta para este 2026.

La estrategia se centra en dos pilares fundamentales: la formalización del talento local a través de la tecnología y una ambiciosa recuperación de los espacios públicos.

Tras el éxito de la primera edición, que certificó a más de 80 emprendedores en áreas como mercadeo, financiamiento y seguridad digital, Echeverría anunció el lanzamiento de “Betania Conecta y Emprende 2” para mediados de este año.

Esta nueva etapa no solo busca ampliar la convocatoria, integrando desde jóvenes universitarios hasta adultos mayores, sino que profundizará en herramientas relacionadas a marketing y redes sociales donde se pretende establecer estrategias avanzadas para posicionar negocios locales.

Otras relacionadas a inteligencia artificial como método de aplicación de nuevas tecnologías para optimizar procesos.

También habrá mecanismo sobre seguridad digital para la prevención de fraudes y estafas, una preocupación creciente para los pequeños empresarios.

“Lo que buscamos es ser ese ente que ayude a las personas a transformar una idea de negocio en una realidad tangible”, destacó el representante.

Uno de los proyectos mencionados por Echeverría es la creación de una base de datos de servicios técnicos. A través de convenios con el Instituto Nacional de Formación Profesional y Capacitación para el Desarrollo Humano, la Junta Comunal está capacitando a residentes en plomería, repostería y artesanías (mundillos) para crear un directorio general.

“Esto se traduce en calidad de vida; el trabajador gasta menos en transporte y llega más rápido, dinamizando la economía circular dentro de nuestra propia comunidad”, explicó.

Para combatir la informalidad, Echeverría reveló que se encuentra analizando un Acuerdo Municipal para ofrecer incentivos en las tasas de impuestos locales. Además, buscan alianzas estratégicas con la Autoridad de la Micro Pequeña y Mediana Empresa (Ampyme) para facilitar el acceso a capital semilla.

El enfoque es reducir los costos iniciales de registro, así como promover modelos donde adultos mayores con negocios establecidos empleen a jóvenes recién graduados, permitiéndoles obtener su primera experiencia laboral.