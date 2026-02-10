BID proyecta crecimiento del 4% para Panamá y destaca su éxito en la reducción del déficit

En un balance exhaustivo sobre el desempeño de la región, el presidente del Banco Interamericano de Desarrollo (BID), Ilan Goldfajn, elogió la gestión macroeconómica de Panamá, destacando la reducción del déficit fiscal y la mejora en su calificación de riesgo, durante su reunión de gobernadores, que realizó este martes en ciudad de Panamá. Según el alto ejecutivo, el país se encuentra en un punto de inflexión donde la estabilidad lograda debe evolucionar hacia un crecimiento sostenible de al menos el 4% anual para los próximos años.

Disciplina fiscal y el rol del sector privado

Ante la interrogante sobre el endeudamiento de los países frente al Producto Interno Bruto (PIB), el presidente del BID aclaró que Panamá está tomando las medidas correctas para reducir su déficit y manejar la deuda de forma responsable. No obstante, subrayó que el tamaño del desafío del desarrollo supera la capacidad de los presupuestos públicos. “Necesitamos de las inversiones de las empresas para generar empleos y mejorar la vida de los ciudadanos. El objetivo es bajar el riesgo y crear las condiciones habilitantes para que el sector privado sea el motor que impulse una economía más sólida”, afirmó, vinculando esta estrategia con la sostenibilidad de las finanzas públicas a largo plazo. En este contexto, el presidente de la República , José Raúl Mulino, fue enfático al presentar los avances de su administración, destacando que su gobierno ha pasado de la retórica a los hechos. El mandatario anunció una reducción histórica del déficit fiscal en 2025, el cual bajó de niveles cercanos al 7% a un 3.68%. “Esta disminución de casi el 40% demuestra la seriedad de nuestro comportamiento y supera las expectativas de los mercados y calificadoras”, señaló Mulino, quien además subrayó que en Panamá se ha acabado la “improvisación y el populismo”, garantizando que la seguridad jurídica es hoy una política de Estado para atraer la inversión extranjera.

Un BID renovado: De la financiación a los resultados

Para el año 2026, el Grupo BID (que integra al BID, BID Invest y BID Lab) se enfoca en la implementación de 17 reformas estructurales. Este ambicioso plan busca que los financiamientos no solo sean rentables, sino que tengan un impacto real en millones de personas. El organismo ha pasado de medir cuánto dinero se presta a evaluar resultados concretos en áreas como agua, saneamiento y resiliencia ante desastres. Un cambio fundamental en la estrategia del banco es direccionar el 50% de sus operaciones hacia el sector privado, permitiendo que los países definan sus propias prioridades dentro de un marco de transparencia y prevención de la corrupción, sin necesidad de exigir más aportes de capital a sus miembros. Mulino elogió la nueva visión “BID Impact Plus”, que unifica los esfuerzos del brazo público del banco, la inversión privada de BID Invest y la innovación de BID Lab. Entre los proyectos estratégicos que cuentan con el respaldo del organismo y que fueron destacados por el mandatario panameño, se encuentran: 1. El financiamiento de la Línea 3 del Metro. 2. La construcción de las plantas potabilizadoras de Atlántica y San Martín. 3. El acompañamiento técnico para el programa de pensiones de la Caja de Seguro Social (CSS). 4. El programa de integración aduanera que busca transformar las fronteras para finales de 2027.

Panamá: Hacia el Mercosur y la integración regional