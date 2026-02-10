BID proyecta crecimiento del 4% para Panamá y destaca su éxito en la reducción del déficit

Ante la interrogante sobre el endeudamiento de los países frente al <b>Producto Interno Bruto (PIB)</b>, el presidente del BID aclaró que Panamá está tomando las medidas correctas para reducir su déficit y manejar la deuda de forma responsable. No obstante, subrayó que el tamaño del desafío del desarrollo supera la capacidad de los presupuestos públicos.<i><b>'Necesitamos de las inversiones de las empresas para generar empleos y mejorar la vida de los ciudadanos. El objetivo es bajar el riesgo y crear las condiciones habilitantes para que el sector privado sea el motor que impulse una economía más sólida',</b></i> afirmó, vinculando esta estrategia con la sostenibilidad de las finanzas públicas a largo plazo.En este contexto, <b><a href="/tag/-/meta/jose-raul-mulino">el presidente de la República , José Raúl Mulino,</a></b> fue enfático al presentar los avances de su administración, destacando que su gobierno ha pasado de la retórica a los hechos. El mandatario anunció una reducción histórica del déficit fiscal en 2025, el cual bajó de niveles cercanos al<b> 7% a un 3.68%</b>.<i><b>'Esta disminución de casi el 40% demuestra la seriedad de nuestro comportamiento y supera las expectativas de los mercados y calificadoras', </b></i>señaló Mulino, quien además subrayó que en Panamá se ha acabado la 'improvisación y el populismo', garantizando que la seguridad jurídica es hoy una política de Estado para atraer la inversión extranjera.