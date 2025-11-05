Bocas del Toro inicia lenta reactivación post-protestas

El presidente de la Cámara de Comercio de Bocas del Toro denunció que, pese a las reuniones y las promesas de apoyo gubernamental tras la crisis, la ayuda nunca se concretó, dejando a los afectados a su suerte.'El tema al final del día el gobierno nos dio vuelta, nos mareó [...] nunca ayudó a nadie. Esa es la realidad, el gobierno nunca hizo nada... Los comerciantes se quedaron a la espera y sobre todo los que se vieron afectados de manera directa [...] han tenido que ver cómo pues no con sus ahorros, pidiéndole a las entidades bancarias, retomar en la medida de lo posible nuevamente sus negocios', criticó Pimentel.