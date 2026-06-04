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Caen 3.5% las exportaciones de bienes panameños en el primer cuatrimestre de 2026

Exportaciones de bienes de Panamá alcanzan $343.3 millones a abril de 2026
Exportaciones de bienes de Panamá alcanzan $343.3 millones a abril de 2026 | DepositPhotos
Por
Mirta Rodríguez P.
  • 04/06/2026 12:04
Aunque el periodo cierra con una contracción de $12.4 millones frente al año anterior, los $343.3 millones exportados representan el segundo valor más alto registrado para un primer cuatrimestre desde 2010, según Intelcom

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Las exportaciones registradas de Panamá disminuyeron un 3.5% durante los primeros cuatro meses de 2026 en comparación con el mismo período de 2025, según datos de la Oficina de Inteligencia Comercial (Intelcom), adscrita al Ministerio de Comercio e Industrias.

De enero a abril, el valor de los bienes exportados sumó $343.3 millones, por debajo de los $355.7 millones acumulados a abril del año pasado, lo que equivale a una reducción de $12.4 millones. Estas cifras excluyen el concentrado de cobre debido al cese de operaciones de la mina a finales de 2023.

A pesar de la baja, Intelcom reporta que este resultado se mantiene como el segundo monto más alto para el periodo enero-abril dentro de la serie histórica 2010-2026.

A nivel de subpartidas arancelarias, los camarones congelados fueron el principal producto de exportación del país a abril de 2026, seguidos por la teca, los bananos, el azúcar, el aceite de palma, los medicamentos, las sandías, la chatarra, los desperdicios y desechos de oro o chapado, y el café sin tostar ni descafeinar; estos diez productos concentraron el 56% de los envíos.

Por capítulos del Sistema Armonizado, el sector de pescados y crustáceos lideró con una participación del 20.2%, seguido por frutas (12.8%), madera y sus manufacturas (7.7%), grasas y aceites (6.9%), fundición, hierro y acero (6.8%), azúcares (6.2%), productos farmacéuticos (5.2%), perlas finas y piedras preciosas (4.5%), carnes y despojos comestibles (2.9%), y bebidas (2.9%).

Según el informe, Estados Unidos se posicionó como el principal destino de las mercancías con el 18.8% del mercado. Los demás compradores del top diez fueron Taiwán (13.5%), Zona Libre de Colón (8.9%), India (8.2%), Países Bajos (5.8%), Costa Rica (5.2%), México (3.8%), Tailandia (2.7%), China Continental (2.6%) y Reino Unido (2.0%), agrupando entre todos el 71.3% de las exportaciones.

Respecto a la distribución por mercados y bloques, el 70.7% de los envíos se dirigió a países con acuerdos comerciales vigentes, distribuidos en el MCCA (11.1%), ALADI (10.4%), Unión Europea (9.6%), CARICOM (1.9%) y AELC/EFTA (1.7%), mientras que el 65.2% del total se destinó a países que no forman parte de bloques comerciales.

Finalmente, al consolidar las exportaciones registradas con las de valor agregado procedentes de regímenes especiales como zonas francas y el Área Económica Especial Panamá Pacífico, la oferta exportable total de Panamá sumó $448.8 millones a abril de 2026.

Esta cifra se compone de los $343.3 millones de exportaciones tradicionales y $105.5 millones generados en los regímenes especiales, un resultado global que quedó $5.5 millones por debajo del mismo periodo de 2025, fijando la caída total en un 1.2%.

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