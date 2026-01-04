CAF: ‘Es fundamental revisar los marcos regulatorios para la transición energética’

Alicia Montalvo, gerenta de Acción Climática y Biodiversidad Positiva de CAF: Es economista y miembro del Cuerpo Superior de Técnicos Comerciales y Economistas del Estado de España. Tiene un máster en Administración Pública por la Universidad de Harvard y es licenciada en Ciencias Económicas y Empresariales por la Universidad de Valencia. Antes de incorporarse a CAF en 2022, ocupó altos cargos en financiación climática, política económica y comercio, incluyendo puestos directivos en el BID, el ICEX y los ministerios de Economía y Medio Ambiente de España, además de ejercer como negociadora climática ante la ONU y como profesora universitaria.