Caída del Índice de Precios al Consumidor en Panamá, ¿qué implica para los precios y los consumidores?

El mes pasado, la contención de los precios a la baja se concentró en los costos de la tecnología y los alimentos frescos. La división que más cayó fue el sector de información y comunicación, con -0.5 %. La reducción se debió a la disminución en los precios del equipo de telefonía móvil, que bajó un -2.0 %.El segmento de alimentos y bebidas no alcohólicas también bajo al situarse en --0.3 %. El descenso fue alentado por la reducción en el precio de las hortalizas, tubérculos, plátanos y legumbres en -2.8 %.En cuanto a las bebidas alcohólicas y tabaco, y prendas de vestir y calzado también se dieron leves caídas de -0.2 % y -0.1 %, respectivamente.Un año atrás en septiembre de 2024, la deflación fue dominada por el sector energético, según la data del INEC.La división de transporte fue la principal impulsora de la cifra a la baja, cayendo un -2.4 % por el costo de los combustibles y lubricantes para equipo de transporte personal, con -6.8 %.La división de alimentos y bebidas no alcohólicas también bajó un -0.4 %.