Cámara de Comercio: Panamá necesita decisiones técnicas y visión clara

En el mismo acto, el tesorero del gremio, <b>Ashok Nandwani</b>, informó que la <b><a href="/tag/-/meta/cciap-camara-de-comercio-industrias-y-agricultura-de-panama">CCIAP</a></b> cerró el año fiscal con excedentes por <b>$345,853</b>, producto de una gestión eficiente. <i>'Los ingresos totales ascendieron a $6.3 millones, con egresos 9 % inferiores a lo presupuestado. La Cámara no tiene deudas a largo plazo y mantiene una posición financiera sólida'</i>, aseguró.El gremio también entregó la <b>Orden Horacio F. Alfaro</b> al empresario <b>Guillermo Villarreal</b>, presidente de <b>Selloro</b>, por su trayectoria y contribución al desarrollo nacional. Villarreal agradeció el reconocimiento con palabras de optimismo: <i>'Recibo esta distinción con humildad, pero con decoro. El país lo hacemos todos, con compromiso hacia nuestros colaboradores y amigos'</i>.El homenajeado anunció que <i>'el próximo año, el 50 % de cada dólar producido en nuestra industria será destinado a exportación'</i> y que su empresa firmará un contrato para un nuevo <b>hotel Marriott de 450 habitaciones en Costa Rica</b>, reflejo del potencial regional del empresariado panameño.La asamblea cerró con un mensaje de esperanza, pero también de advertencia: Panamá enfrenta retos urgentes que demandan liderazgo y consenso. <i>'El país no puede quedarse quieto. Hay que actuar con datos, con responsabilidad y con visión de futuro'</i>, concluyó Arias Strunz.