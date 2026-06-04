Camarón, teca y banano sostienen las exportaciones de Panamá a abril de 2026

Las exportaciones registradas de Panamá disminuyeron un 3.5% durante los primeros cuatro meses de 2026 en comparación con el mismo período de 2025, según datos de la Oficina de Inteligencia Comercial (Intelcom), adscrita al Ministerio de Comercio e Industrias.

De enero a abril, el valor de los bienes exportados sumó $343.3 millones, por debajo de los $355.7 millones acumulados a abril del año pasado, lo que equivale a una reducción de $12.4 millones. Estas cifras excluyen el concentrado de cobre debido al cese de operaciones de la mina a finales de 2023.

A pesar de la baja, Intelcom reporta que este resultado se mantiene como el segundo monto más alto para el periodo enero-abril dentro de la serie histórica 2010-2026.

Camarones, teca y banano lideran los envíos

A nivel de subpartidas arancelarias, los camarones congelados fueron el principal producto de exportación del país a abril de 2026, seguidos por la teca, los bananos, el azúcar, el aceite de palma, los medicamentos, las sandías, la chatarra, los desperdicios y desechos de oro o chapado, y el café sin tostar ni descafeinar; estos diez productos concentraron el 56% de los envíos.

Por capítulos del Sistema Armonizado, el sector de pescados y crustáceos lideró con una participación del 20.2%, seguido por frutas (12.8%), madera y sus manufacturas (7.7%), grasas y aceites (6.9%), fundición, hierro y acero (6.8%), azúcares (6.2%), productos farmacéuticos (5.2%), perlas finas y piedras preciosas (4.5%), carnes y despojos comestibles (2.9%), y bebidas (2.9%).

Estados Unidos se consolida como el principal destino

Según el informe, Estados Unidos se posicionó como el principal destino de las mercancías con el 18.8% del mercado. Los demás compradores del top diez fueron Taiwán (13.5%), la Zona Libre de Colón (8.9%), India (8.2%), los Países Bajos (5.8%), Costa Rica (5.2%), México (3.8%), Tailandia (2.7%), China Continental (2.6%) y el Reino Unido (2.0%), agrupando entre todos el 71.3% de las exportaciones.

Respecto a la distribución por mercados y bloques, el 70.7% de los envíos se dirigió a países con acuerdos comerciales vigentes, distribuidos en el Mercado Común Centroamericano (MCCA, 11.1%), la Asociación Latinoamericana de Integración (ALADI, 10.4%), la Unión Europea (9.6%), la Comunidad del Caribe (Caricom, 1.9%) y la Asociación Europea de Libre Comercio (AELC/EFTA, 1.7%), mientras que el 65.2% del total se destinó a países que no forman parte de bloques comerciales.

Finalmente, al consolidar las exportaciones registradas con las de valor agregado procedentes de regímenes especiales como zonas francas y el Área Económica Especial Panamá Pacífico, la oferta exportable total de Panamá sumó $448.8 millones a abril de 2026.

Esta cifra se compone de los $343.3 millones de exportaciones tradicionales y $105.5 millones generados en los regímenes especiales, un resultado global que quedó $5.5 millones por debajo del mismo periodo de 2025, fijando la caída total en un 1.2%.

Exportaciones buscan mantener crecimiento pese a la incertidumbre global

En recientes declaraciones a este medio, Eric Dormoi, director nacional de Promoción de las Exportaciones del Ministerio de Comercio e Industrias (MICI), destacó que Panamá cerró el año pasado con exportaciones por casi $1,300 millones, excluyendo el sector minero, lo que representó un crecimiento cercano al 4% respecto a 2024.

El funcionario reconoció que el panorama internacional presenta desafíos importantes debido a los conflictos en Medio Oriente, las tensiones comerciales entre las principales economías y el incremento de los costos de transporte marítimo. “Nosotros estamos monitoreando cómo va la cosa, porque los costos logísticos se han subido muchísimo”, advirtió.

Pese a ello, sostuvo que los momentos de incertidumbre también pueden representar oportunidades para economías estables como la panameña. “Cuando hay mucha incertidumbre, como la que está ocurriendo en el Medio Oriente y en el mundo, los inversionistas buscan áreas donde haya más paz. Entonces Panamá y la región pueden ser muy atractivas para esas inversiones”, afirmó.

Dormoi enfatizó que el país debe concentrarse en fortalecer sus ventajas competitivas y desarrollar una estrategia enfocada en nichos de mercado y productos con mayor valor agregado. “Todas esas son situaciones externas que uno no puede controlar. Entonces nosotros como país tenemos que definir dónde están nuestras fortalezas, qué es lo que queremos y dónde están nuestras oportunidades, y debemos enfocarnos en esas fortalezas”, indicó.