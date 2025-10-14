Cambio climático amenaza con costar $1,5 billones a la economía mundial en 25 años

En los p´roximo 25 años, los riesgos para la salud impulsados por el cambio climático podrían representar una pérdida de al menos $1,5 billones en productividad global, según el informe Building Economic Resilience to the Health Impacts of Climate Change, elaborado por el World Economic Forum (WEF) y Boston Consulting Group (BCG).

El análisis evalúa el impacto del cambio climático en cuatro sectores económicos: alimentación y agricultura, entorno construido, salud y seguros. Solo los tres primeros concentrarían pérdidas estimadas en más de $1,5 billones, bajo un escenario intermedio, lo que indica que el costo total podría ser aún mayor.

El estudio advierte que el calor extremo, las enfermedades infecciosas y otros riesgos sanitarios asociados al cambio climático incrementarán los desafíos para las empresas, afectando la productividad y el bienestar de las fuerzas laborales.

Entre las principales estimaciones, el informe señala que las pérdidas podrían alcanzar $740 mil millones en agricultura, $570 mil millones en entorno construido y $200 mil millones en salud y sanidad, mientras que la industria de seguros enfrentará un fuerte aumento en reclamos vinculados a salud y clima.

Los autores subrayan que la adaptación temprana puede traducirse no solo en mitigación de riesgos, sino también en oportunidades de innovación y crecimiento. Tecnologías de enfriamiento, medicamentos termoestables y cultivos resilientes son ejemplos de soluciones que ya comienzan a desarrollarse.

“El impulso en la adaptación al clima está creciendo, pero la financiación y la implementación todavía están muy por debajo de lo necesario. El desafío ahora es escalar las soluciones probadas con rapidez para seguir el ritmo del cambio climático, mitigar su impacto en las fuerzas laborales e invertir en innovación que impulse la resiliencia”, explicó Ángel Martínez, director general y socio senior, líder de Clima y Sostenibilidad para la región Hispana y de Sudamérica de BCG.

El análisis del reporte se basa en datos de salud de la literatura científica y datos de empleo y costo económico de la Organización Internacional del Trabajo y el Banco Mundial. El mismo abarca siete riesgos importantes para la salud exacerbados por el cambio climático, y modela el costo económico de la producción perdida debido a enfermedad y muerte de trabajadores, generadas por el cambio climático entre 2025 y 2050.

Si bien las organizaciones de cada sector pueden actuar, un viraje global hacia la resiliencia de la salud debe sustentarse en políticas habilitantes, sistemas interoperables de datos clima-salud y financiamiento innovador para mover capital.

Los hallazgos del informe, publicados antes de las Reuniones sobre el Impacto del Desarrollo Sostenible del WEF, llegan mientras se intensifican los preparativos para la COP30 en Brasil, donde el sector espera que las negociaciones climáticas pongan la adaptación de la salud en la vanguardia de la agenda climática mundial, lo que señala una oportunidad única para alinear la innovación del sector privado con la acción política.

La 30. ª Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Clima (COP30) se celebrará del 10 al 21 de noviembre de 2025 en Belém, Brasil.