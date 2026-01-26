Costa Rica elige presidente con una derechista de mano dura como favorita

Los costarricenses elegirán presidente el próximo domingo con <b>una candidata derechista como gran favorita</b>, respaldada por <b>su promesa de mano dura contra la creciente violencia del narcotráfico</b> en un país que durante décadas fue considerado uno de los más seguros de América Latina.<b>La oficialista Laura Fernández</b>, politóloga de 39 años y <b>admiradora de la estrategia antipandillas del presidente salvadoreño Nayib Bukele</b>, lidera la intención de voto con <b>alrededor del 40%, el mínimo necesario para ganar en primera vuelta</b>.<b>Su eventual triunfo ampliaría el espectro de la derecha en Latinoamérica</b>, aunque <b>un tercio del electorado permanece indeciso</b>, según las encuestas.Unos <b>3,7 millones de electores</b> están llamados a votar por <b>presidente y 57 diputados</b>, en unos comicios con <b>20 aspirantes presidenciales</b>.Fernández <b>aventaja por 30 puntos a su rival más cercano</b>, el economista de centroderecha <b>Álvaro Ramos</b>, impulsada por <b>la popularidad del presidente Rodrigo Chaves</b> y su estilo confrontativo.Fernández, <b>dos veces ministra de Chaves</b>, promete <b>concluir una megacárcel inspirada en El Salvador e imponer estados de excepción</b>, medidas criticadas por oenegés por <b>posibles violaciones de derechos humanos</b>.Costa Rica, de <b>5,2 millones de habitantes</b>, pasó de ser <b>país de tránsito a punto de exportación de droga</b>, infiltrado por <b>cárteles mexicanos y colombianos</b>, según las autoridades.Expertos advierten que el país se juega <b>'una institucionalidad histórica'</b> y el riesgo de <b>convertirse en un narco-Estado</b>.Aunque <b>Donald Trump no ha intervenido directamente</b>, Chaves es considerado <b>aliado de Estados Unidos</b>, destacando medidas como <b>la acogida de migrantes deportados y el veto a empresas chinas en la red 5G</b>.Durante el gobierno de Chaves, <b>la criminalidad alcanzó niveles históricos: 17 homicidios por cada 100.000 habitantes</b>. El mandatario culpa al <b>Poder Judicial y al Congreso</b> de ser blandos con el crimen.Fernández pide votos para lograr <b>mayoría legislativa (38 diputados)</b> con el fin de <b>reformar la Constitución y el sistema judicial</b>.La oposición acusa al oficialismo de <b>populismo y deriva autoritaria</b>, y teme que <b>se replique el modelo de concentración de poder aplicado por Bukele en El Salvador</b>.Analistas alertan sobre un <b>proceso incipiente de 'transición autoritaria'</b> y el <b>debilitamiento del Estado de bienestar</b>, pese a que <b>la pobreza cayó de 18% en 2024 a 15,2% en 2025</b>, en un país que sigue entre <b>los más desiguales de América Latina</b>.Las urnas <b>cerrarán a las 18H00 locales</b>, y <b>los primeros resultados se conocerán tres horas después</b>, según las autoridades electorales.