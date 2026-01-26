Costa Rica elige presidente con una derechista de mano dura como favorita

Los costarricenses elegirán presidente el próximo domingo con una candidata derechista como gran favorita, respaldada por su promesa de mano dura contra la creciente violencia del narcotráfico en un país que durante décadas fue considerado uno de los más seguros de América Latina.

La oficialista Laura Fernández, politóloga de 39 años y admiradora de la estrategia antipandillas del presidente salvadoreño Nayib Bukele, lidera la intención de voto con alrededor del 40%, el mínimo necesario para ganar en primera vuelta.

Su eventual triunfo ampliaría el espectro de la derecha en Latinoamérica, aunque un tercio del electorado permanece indeciso, según las encuestas.

Unos 3,7 millones de electores están llamados a votar por presidente y 57 diputados, en unos comicios con 20 aspirantes presidenciales.

Fernández aventaja por 30 puntos a su rival más cercano, el economista de centroderecha Álvaro Ramos, impulsada por la popularidad del presidente Rodrigo Chaves y su estilo confrontativo.

Fernández, dos veces ministra de Chaves, promete concluir una megacárcel inspirada en El Salvador e imponer estados de excepción, medidas criticadas por oenegés por posibles violaciones de derechos humanos.

Costa Rica, de 5,2 millones de habitantes, pasó de ser país de tránsito a punto de exportación de droga, infiltrado por cárteles mexicanos y colombianos, según las autoridades.

Expertos advierten que el país se juega “una institucionalidad histórica” y el riesgo de convertirse en un narco-Estado.

Aunque Donald Trump no ha intervenido directamente, Chaves es considerado aliado de Estados Unidos, destacando medidas como la acogida de migrantes deportados y el veto a empresas chinas en la red 5G.

Durante el gobierno de Chaves, la criminalidad alcanzó niveles históricos: 17 homicidios por cada 100.000 habitantes. El mandatario culpa al Poder Judicial y al Congreso de ser blandos con el crimen.

Fernández pide votos para lograr mayoría legislativa (38 diputados) con el fin de reformar la Constitución y el sistema judicial.

La oposición acusa al oficialismo de populismo y deriva autoritaria, y teme que se replique el modelo de concentración de poder aplicado por Bukele en El Salvador.

Analistas alertan sobre un proceso incipiente de “transición autoritaria” y el debilitamiento del Estado de bienestar, pese a que la pobreza cayó de 18% en 2024 a 15,2% en 2025, en un país que sigue entre los más desiguales de América Latina.

Las urnas cerrarán a las 18H00 locales, y los primeros resultados se conocerán tres horas después, según las autoridades electorales.