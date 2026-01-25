Yotuel, integrante de Orishas: “Queríamos que al escuchar nuestro rap supieran que venía de Cuba”

Yo soy una persona que conozco la religión yoruba, que soy inicial de la religión yoruba, que soy católico, que conozco la Biblia, que he leído el Corán, que he leído los chakras, que he leído a Buda, yo soy un un romántico de la energía y siento que no me gusta cuando la religión se torna dictatorial y dice, 'solamente esto es lo más importante'. Yo creo que vivimos en un mundo de diferencias y tenemos que conocer todo y enriquecernos de todo.Creo que todo nos puede enriquecer desde un punto de vista muy lindo y muy honesto. Una de las cosas fundamentales de la vida es sentirte libre de elegir o creer, o no creer. O creer en todo o no creer en nada. Yo me considero, por supuesto, habitante del mundo.