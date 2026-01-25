Yotuel, integrante de Orishas: “Queríamos que al escuchar nuestro rap supieran que venía de Cuba”

A tan solo una semana de darlo todo en el escenario, el cantante cubano Yotuel atiende desde Miami (Estados Unidos) a La Estrella de Panamá con una mezcla de entusiasmo y expectativa ante su presentación este viernes 29 de enero en la que, junto a su agrupación Orishas, dará el pistoletazo de salida en Amador al festival Panama Crossroads, un encuentro donde se funden la creatividad, la música y la gastronomía para ofrecer al público una experiencia integral en todos los sentidos. El cantante – que reparte su vida entre Estados Unidos y España – advirtió a los panameños que se preparen para vivir una noche intensa en la que no van a parar de bailar con una presentación ‘espectacular’ y ‘potente’, por lo que pidió a los asistentes vestir ropa cómoda para disfrutar plenamente lo que Orishas tiene para ofrecer. Una presentación que será la primera que harán en suelo panameño a cuenta del festival Panama Crossroads. “No hay una banda que tenga un show tan potente como el nuestro ni Residente”, dijo entre risas, sintiéndose contento de que llegará a un país que cuenta con una gran comunidad cubana así como muchos fanáticos de la propuesta musical de Orishas, basada en los ritmos autóctonos de la cultura cubana y originada en 1999 en París (Francia) con la alineación inicial de Yotuel Romero y Roldán González Rivero, Liván Núñez-Alemán (Flaco-Pro) y Hiram Riverí Medina (Ruzzo). Estos últimos abandonaron el grupo en los años 2002 y 2021, respectivamente. Diversos sencillos los han puesto en el mapa de la escena desde el comienzo del milenio como ‘A lo cubano’ (1999), ‘Represent’ (1999), ‘Atrevido’ (2000), ‘537 C.U.B.A.’ (2002), entre otros donde cantaron a diversos sentimientos como el orgullo por pertenecer a su patria y la importancia de mantener las raíces. Una premisa que nunca abandonaron tal como se evidencia en su sencillo ‘Donde Nací (Versión Cordillera)’ realizada en conjunto con Silvestre Dangond. Yotuel recuerda entre risas y rememoranzas cómo los altibajos forjaron su trayectoria, la cual les valió diversas victorias tales como el Grammy Latino al Mejor Disco de Hip Hop / Rap en el 2003, así como diversas nominaciones a los Grammy como Mejor Álbum de Rock Latino, Urbano o Alternativo por su trabajo discográfico ‘Gourmet’ (2019). El intérprete recuerda todo ello en una entrevista en la que desvela los orígenes del grupo y da las claves para el éxito de los futuros artistas que todavía buscan abrirse camino.

¿Cómo surgió la idea del grupo y cómo les resultó esa idea de internacionalizar los ritmos autóctonos cubanos en convertirlos en éxitos a nivel mundial?

Surgió por la propia necesidad de hablar de la tierra. Nosotros en París, solo teníamos claro que queríamos hacer rap y que Cuba no era el sitio para hacer este tipo de música. La intención era simple: cumplir este sueño de hacer rap cubano. No un rap en español que sonara americano ni nada por el estilo, sino un rap que cuando tú lo escuchas, tú rápidamente dedujeras que ese grupo venía de Cuba. ¿Por qué? Por la influencia, por la música, por el ritmo, por el son, por el guaguancó. Entonces, esa fue la meta, ese fue el combustible que nos hizo formar una banda que represente quiénes somos, que represente a Cuba. Por otra parte, nosotros cuando hacemos la música de Orishas, la hacemos totalmente dentro de la libertad musical. No copiamos, solamente nos dejamos guiar por nuestra nuestro sentido común, por nuestra vibra. Creo que eso fue lo que hizo que Orishas tuviera un sonido bastante diferente a lo que hay en el mercado. Nosotros creamos nuestro propio mercado. Creímos en las ganas de que la gente escuchara nuestra música sin tener que intentar hacer lo que el mercado o lo que las compañías estaban pidiendo de nosotros entonces. La libertad creativa fue la que nos hizo la posibilidad de hacer nuestra música como lo pensábamos. Y la gran casualidad es que después de hacer esta música, a la gente le gustó mucho y se convirtió en hit. Pero nunca fue pensar en hacer dinero, sino en hacer música y si esto da dinero, pues no es decisión nuestra, es Dios el que decide. Entonces, ahí es donde donde vibrábamos en ese punto de libertad de decir, esto lo hago por desahogo, porque me alimenta el alma y porque quiero entregarlo todo en esto.

Cuando hice la búsqueda en Google de la palabra ‘orisha’, inmediatamente me salió que corresponde con las deidades espirituales fundamentales en la religión yoruba, que se practica en Cuba. ¿Porqué decidieron llamarse ‘Orishas’?

Para el cubano, los orishas forman parte de su cultura intrínseca. Para el cubano, el que crea o no en dicha religión, sabe que esta este nombre viene de Cuba. ¿Qué pasa? No podemos pensar que los 2000 son los 2026. En el 2000 no había redes sociales, no había Instagram, no había TikTok, no había ningún tipo de medio de promoción propia donde el artista se haga conocer, a no ser radio, televisión y prensa. Y muy limitada porque era la prensa de cada país, no es la prensa que hay ahora con internet que tú vas a hacer un artículo hoy en Miami y lo puedes leer en Japón. No. En aquel momento tú hacías promoción en Alemania y se quedaba en Alemania. Entonces, teníamos que buscar un nombre que dijera Cuba sin escribirse C U B A, ¿no? Un hombre que no solamente resumiera una música, sino un país, una tradición, unos colores, una comida, un folclore, una historia, una negrura, un sincretismo, una mezcla, la palabra perfecta del origen. ‘Orishas’ ya resume todo eso. Es Cuba, es Habana, es negritud, es solar, es guaguancó, es tabaco, es mulata, es santería, es catolicismo, es sincretismo, entonces decidimos usar esa palabra para que los cubanos alrededor del mundo les sirviera como un nexo de unión y digan: “¡Coño! no sé quiénes son, pero seguramente vienen de Cuba, porque yo he escuchado esa palabra en Cuba”. Orishas es una palabra de unión que usamos en aquel entonces para poder estar unidos o intentar unificar a la mayor cantidad de fanáticos. Siempre habíamos pensado que los fanáticos de Orishas iban a ser de origen cubano, cosa que no fue. Los primeros fanáticos de Orishas fueron personas autóctonas de París, de Alemania, de Holanda, de Suiza, eso fue algo impactante. Tú tienes un plan, pero Dios tiene el suyo, los orishas tienen el suyo. Creímos que ponerle el nombre ‘Orishas’ a la banda iba a enriquecerla con toda esta energía de afrocubanía, de tambor, de sincretismo que tenemos en la isla.

¿Tu religión es yoruba?

Yo soy una persona que conozco la religión yoruba, que soy inicial de la religión yoruba, que soy católico, que conozco la Biblia, que he leído el Corán, que he leído los chakras, que he leído a Buda, yo soy un un romántico de la energía y siento que no me gusta cuando la religión se torna dictatorial y dice, “solamente esto es lo más importante”. Yo creo que vivimos en un mundo de diferencias y tenemos que conocer todo y enriquecernos de todo. Creo que todo nos puede enriquecer desde un punto de vista muy lindo y muy honesto. Una de las cosas fundamentales de la vida es sentirte libre de elegir o creer, o no creer. O creer en todo o no creer en nada. Yo me considero, por supuesto, habitante del mundo.

¿Cuáles son las altas y las bajas que enfrentaron y cómo transformaron las situaciones adversas para ser cada vez mejores?

Yo creo que Orishas ha sufrido pérdidas en el ámbito de la agrupación, pero cada pérdida nos hizo más grandes, más fuertes, más más activos y, sobre todo, nos hizo entender que lo más importante es el legado que estábamos dejando, nuestras canciones. Más allá de los integrantes, lo más importante que tiene Orishas es su música, sus letra, lo que significa, lo que lo creó, lo que está creando y lo que repercute en los fanáticos. Esto me recuerda mucho cuando Pink Floyd atravesó por la misma situación y Roger Waters dice: “Todavía hay Pink Floyd para rato”, y después de la pérdida, vinieron estos dos discos míticos de Pink Floyd, “Dark Side of the Moon” y “The Wall”. Orishas es un grupo que ha crecido ante la pérdida, que ha sido mucho más grande ante la pérdida y es algo lindo de admirar y decir, porque a veces pensamos que la pérdida es el final y no, en Orishas la pérdida ha sido el comienzo. Cada vez que sufríamos la pérdida de un integrante, aumentábamos en popularidad, calidad y connotación. Supuestamente eso debería ser al revés, ¿no?