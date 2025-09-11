Canal de Panamá alcanza su meta presupuestaria

Pese al ritmo positivo del 2025, <b>el administrador del Canal de Panamá</b> informó que para la vigencia fiscal 2026 presentaron un presupuesto con una disminución en el tonelaje total.Desde el Canal, dijo, se esta viendo que un poco menos de <b>500 millones </b>de tonelaje, es decir, <b>398 a 464 </b>buques. <b>Vázquez </b>aclaró que mucha de la carga, que posiblemente hubiera transitado en el 2026, se ha venido o acelerado en el año fiscal 2025.<i>'Esto se traduce en que mucha de la carga si eso ahora y no para las fiestas de navidad, que sería para nuestro año fiscal 2026'</i>, mencionó el administrador, quien además recordó que esto es un efecto de como la guerra arancelaria, ya que cambio el patrón del comercio al acelerar la llegada de la mercancía que hubiese venido el próximo año. 'Lo que recibimos este año posiblemente no se reciba el otro año y eso es lo que esta reflejado en el presupuesto', recalcó.